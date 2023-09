ETSV Hamburg: Schwere Verletzung von Kusi Kwame überschattet ETSV-Sieg

Mit 3:1 gewann der ETSV Hamburg in der Fußball-Oberliga bei den Alsterbrüdern. So recht freuen konnte sich darüber aber niemand.

Billwerder. Schock für den Fußball-Oberligisten ETSV Hamburg: Beim 3:1-Sieg am Sonntag, 3. September, bei den Alsterbrüdern verletzte sich Kapitän Kusi Kwame bereits in der ersten Halbzeit so schwer, dass er mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Er hat sich unter großen Schmerzen vom Platz geschleppt“, schilderte ETSV-Trainer Diamantis Cholevas.

Der 3:1-Erfolg der „Eisenbahner“ wurde da natürlich zur Nebensache. Der herausragende Lesley Karschau hatte für die frühe Führung gesorgt. Nach dem Ausgleich der Alsterbrüder kurz nach der Pause durch Lennart Duve (48.) drohte die Partie kurz zu kippen, bevor Vincent Boock (67.) und Matthias Cholevas (88.) mit den Toren zum 3:1 für die Gäste alles klar machten.

ETSV Hamburg: Verletzung von Kapitän Kusi Kwame überschattet Sieg

„Bei uns ist nach dem Ausfall von Kusi Kwame zwischenzeitlich die Ordnung verloren gegangen“, analysierte Coach Cholevas. „Er ist ja nun einmal der Spieler, auf den unser ganzes System aufgebaut ist.“ Sollte sich der Verdacht auf Kreuzbandriss bestätigen, könnte dem 34-jährigen Kwame das Karriereende drohen.

So oder so dürfte er für längere Zeit ausfallen, was den ETSV in sehr schwierigen Zeiten trifft. Jan Landau, Tim Buhr (beide krank), Marcel Andrijanic und Christian Stark (beide muskuläre Probleme) konnten allesamt am Sonntag nicht mitwirken.

TuS Dassendorf verteidigt Tabellenführung, Martin Harnik trifft doppelt

Bereits am Freitagabend (1. September) setzte sich die TuS Dassendorf souverän mit 3:1 bei Tura Harksheide durch und verteidigte damit die Tabellenführung. Die frühe Harksheider Führung durch Yannick Fischer (19.) drehte Martin Harnik mit zwei Treffern in eine 2:1-Führung für den Favoriten (66., 74.), bevor Sven Möller schließlich kurz vor Schluss mit dem Tor zum 3:1 für die TuS Dassendorf alles klar machte.