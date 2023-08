US Open: Historischer Erfolg für die Glinder Tennisspielerin Eva Lys

Erstmals gelingt der 21-Jährigen die Qualifikation für die US Open in New York. Welche Chancen sie bei dem Grand-Slam-Turnier hat.

Glinde. Eva Lys ballte die Faust, setzte ihr hübschestes Lächeln auf und schüttelte dann einige Male ungläubig den Kopf. So ganz schien die Tennisspielerin aus Glinde ihre Gala-Vorstellung im Finale der Qualifikation zu den US Open gegen die Amerikanerin McCartney Kessler unmittelbar nach dem Match noch nicht realisieren zu können. Gerade einmal 73 Minuten hatte die 21-Jährige für ihren 6:1, 6:2-Erfolg gegen die Lokalmatadorin benötigt.

Damit schaffte Lys erstmals in ihrer Karriere den Sprung ins Hauptfeld der US Open. Zuvor war ihr das bei einem Grand-Slam-Turnier bislang nur zu Jahresbeginn bei den Australian Open gelungen, wo sie dann in der ersten Runde ausschied.

Historischer Erfolg: Wie Eva Lys die Qualifikation für die US Open glückte

Mit dem Erfolg in der Qualifikation von New York war nicht unbedingt zu rechnen, schließlich hatte Kessler zuvor immerhin die an Nummer sieben gesetzte Chinesin Yuan Yue aus dem Weg geräumt. Aber dem präzisen und druckvollen Grundlinienspiel der gebürtigen Ukrainerin Lys hatte die US-Amerikanerin nicht viel entgegenzusetzen.

Historische Stätte: 142 Jahre reicht die Geschichte der US Open zurück. In diesem Jahr ist die Glinderin Eva Lys erstmals mit dabei.

Foto: Mathias Schulz / dpa

In der ersten Runde des Hauptfeldes trifft die Glinderin nun am Dienstagabend, 29. August, um 22.15 Uhr deutscher Zeit auf Court zehn, einem Nebenplatz, auf die 18-jährige Amerikanerin Robin Montgomery, die eine Wildcard für das Turnier erhielt. In der Weltrangliste liegt die Glinderin als 143. vier Ränge vor ihrer Gegnerin. Es ist also ein Duell auf Augenhöhe, bevor dann in der zweiten Runde mit der Tschechin Barbora Krejcikova eine Mitfavoritin warten könnte. Die Weltranglisten-Zwölfte trifft in der ersten Runde auf die Italienerin Lucia Bronzetti.

Eine frühere Weltranglisten-Neunte vom Platz gefegt

Sollte Lys ihre Form aus der Qualifikation konservieren können, ist ihr in Flushing Meadows vieles zuzutrauen. Ohne Satzverlust schaffte sie den Sprung ins Hauptfeld und gab dabei lediglich neun Spiele ab. Besonders beeindruckend – und für ihre Gegnerin geradezu demütigend – war der 6:0, 6:2-Auftakterfolg gegen Colleen Vandeweghe.

Gerade einmal 58 Minuten benötigte die deutsche Meisterin von 2021 für ihren Sieg gegen die frühere Weltranglisten-Neunte. Die aus New York stammende Amerikanerin, die 2008 den Junioren-Titel bei den US Open gewann und 2018 im Doppelwettbewerb triumphierte, hatte nicht den Hauch einer Chance.

Finanziell war New York für Eva Lys bereits jetzt eine Reise wert

Finanziell hat sich der Trip nach New York für die 21-jährige Lys, die in ihrer Karriere bisher knapp 300.000 Dollar an Preisgeldern erspielt hat, bereits jetzt schon gelohnt. Sie kassierte für ihren Sieg in der Qualifikation 45.000 US-Dollar (41.688 Euro). Hinzu kommen noch mindestens 81.500 Dollar für die Erstrunden-Teilnahme.

Zudem fallen die bei anderen Turnieren hohen Nebenkosten fast weg. Denn vom veranstaltenden US-Tennisverband erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei kostenlose Zimmer in einem Turnierhotel, einen Reisegutschein in Höhe von 1000 Dollar sowie Essenszuschüsse. So lässt es sich ganz gut aushalten in New York.