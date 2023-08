Fußball-Bezirksliga: SV Börnsen trennt sich von Trainer Olcay Günay

Börnsen. Das Trainer-Karussell dreht sich wieder im Hamburger Osten. Nach dem Aus von Trainer Alexander Müller beim Fußball-Landesligisten SC Vier- und Marschlande verkündete der Bezirksligist des SV Börnsen nun die Trennung von Coach Olcay Günay und Co-Trainer Sascha Barck.

Nur ein Punkt in vier Spielen, Platz 13 in der Bezirksliga-Tabelle. Das war zu wenig für die Verantwortlichen des SV Börnsen, um noch an eine Wende zum Positiven zu glauben. Sie den Schlussstrich für das Trainerteam Günay/Barck. „Die bisherigen Leistungen unseres Teams seit Saisonbeginn entsprachen leider nicht den Erwartungen, die wir an die Mannschaft gestellt hatten“, bedauert Alexander Schellhorn, der Ligamanager des SV Börnsen. „Die 2:4-Heimniederlage zuletzt gegen den Rahlstedter SC II hat unmissverständlich aufgezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen müssen.

Nach nur vier Spieltagen: SV Börnsen trennt sich vom Trainerteam

Das Ligamanagement, Alexander Schellhorn und Gesa Fenn, informierte Günay und Barck am Montag über die Entscheidung. „Ich möchte mich bei Olcay und Sascha für ihre Mitarbeit bedanken und bedauere die Entwicklung, die sie genommen hat“, sagte Schellhorn.

Coach Günay war über den Rauswurf nach nur vier Spieltagen geschockt. „Ich wurde am Montag freigestellt. Ich musste das erstmal verdauen, dass es so früh ist“, sagte Günay. „Die Tabelle spricht natürlich für sich. Ich bin sehr traurig und extrem enttäuscht. Mir fehlen die Worte, weil ich es einfach nicht erwartet habe.“

Olcay Günay: „Ich bin geschockt und werde erst einmal Pause vom Fußball machen“

Seit Januar hatte Günay die Zügel am Hamfelderedder in der Hand. „Im Fußballgeschäft ist es so, dass der Trainer dran glauben muss, wenn es nicht läuft“, sagte der sichtlich geschockte Übungsleiter. „Ich werde jetzt erst einmal eine Pause machen, um den Kopf freizubekommen und die Zeit mit meiner Familie genießen. Ich war jetzt zehn Jahre am Stück Trainer, davor habe ich selber Fußball gespielt. Eine Pause tut gut, aber offen für Angebote bin ich trotzdem.“

Neuer Cheftrainer in Börnsen ist Jörn Geffert, der zuletzt von 2017 bis 2019 beim SV Altengamme an der Seitenlinie stand. Der 55-jährige hat bereits das Training geleitet und wird nun versuchen, das Ruder beim Bezirksligisten herumzureißen. „Börnsen ist für mich seit Jahren ein schlafender Riese, und wir werden alle gemeinsam versuchen, ihn wieder zum Leben zu erwecken“, gab Geffert in der Pressemitteilung des SV Börnsen zu Protokoll.

Ligamanager Schellhorn: Geffert hat fachliche Expertise unter Beweis gestellt

Börnsens Ligamanager Schellhorn freut sich über den neuen Trainer. „Die Gespräche mit Jörn Geffert waren von Anfang an von Vertrauen und Respekt geprägt“, lobt er. „Seine Passion für diese Herausforderung war spürbar und seine fachliche Expertise hat er in früheren Positionen bereits unter Beweis gestellt. Daher freuen wir uns außerordentlich, ,Geffi’ in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.“