SV Halstenbek-Rellingen: Ein Gegner, der Erinnerungen weckt

Spiel der Woche: Der Düneberger SV will raus aus der Krise. Ausgerechnet jetzt geht es gegen das Team, das in Geesthacht triumphierte

Düneberg. Es war ein Blick auf eine vielversprechende Zukunft: Beim jüngsten Heimspiel des Fußball-Oberligisten Düneberger SV weihten Torben Dethof, Filialleiter der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg, und der 2. Vorsitzende des DSV, Thomas Nowottnick, die neue Tribüne am Silberberg ein. Mit einer Spende von 5000 Euro hatte die Kreissparkasse den Aufbau der Tribüne möglich gemacht, die symbolisch dafür steht, dass beim Düneberger SV etwas gewachsen ist.

Nur sportlich ist die Lage momentan eher trist. Fast täglich bat Coach André Wengorra seine Spieler in dieser Woche zum Training. Es gibt nach der deprimierenden 2:8-Pleite beim HEBC und dem verpatzten Saisonstart mit drei Niederlagen in drei Spielen einiges aufzuarbeiten. Ausgerechnet jetzt kommt Mit-Aufsteiger SV Halstenbek-Rellingen an den Silberberg (Sonnabend, 13 Uhr), gegen den die Düneberger vor drei Monaten die Relegation verloren (2:3, 2:2) und danach nur aufstiegen, weil der Eimsbütteler TV den Sprung in die Oberliga schaffte.

Spiel gegen Halstenbek-Rellingen weckt Erinnerungen an die Relegation

„Da gibt es einiges zurückzuzahlen“, nimmt Wengorra sein Team in die Pflicht. Eine deutlich veränderte Startelf, voraussichtlich auf vier bis fünf Positionen, hat er angekündigt. Praktisch dürfte das vor allem bedeuten, dass sich Abwehrchef Tom Muhlack gegen HR an neue Nebenleute gewöhnen muss. Ganz offensichtlich wiegen die personellen Verluste im Sommer doch schwerer als gedacht.

Nach Spielmacher und Torjäger Corvin Behrens und Abwehr-Sprungwunder Shabane Sanni hatte kurz vor Saisonbeginn auch noch Edeltechniker Mert Akkus dem Düneberger SV den Rücken gekehrt und war dem früheren DSV-Coach Dennis Tornieporth zum niedersächsischen Landesligisten Lüneburger SK gefolgt. Der ist in seiner Liga noch ungeschlagen, und von den bisherigen sechs Lüneburger Treffern erzielten Akkus drei und Behrens zwei.

Neue Tribüne am Silberberg kündet von vielversprechender Zukunft

Den Dünebergern hingegen mangelt es angesichts von bislang nur drei geschossenen Toren an Gefährlichkeit vor dem gegnerischen Gehäuse. Erst recht, wenn man bedenkt, das von den drei Treffern einer noch aus einer Standardsituation resultierte, einem Freistoß, den Tarik Cosgun mit brachialer Gewalt und exzellenter Schusstechnik direkt in die Maschen hämmerte. Aus dem Spiel heraus ging bisher wenig, auch daran werden sie in dieser Woche gearbeitet haben. Damit sie möglichst bald beginnt, die vielversprechende Zukunft, von der die neue Tribüne am Silberberg kündet.

