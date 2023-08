Fußball-Oberliga: Wie der ETSV Hamburg nach 0:2-Rückstand noch ein Remis holte

Beide Teams gingen sehr anständig miteinander um. Hier zeigt Fabio Parduhn (ETSV, r.) an, dass er Eren Eröksüz nicht foulen will.

Billwerder. Volksfeststimmung in Billwerder: Hunderte Menschen pilgerten am Freitagabend den Mittleren Landweg entlang. Die meisten hatte das Wutzrock-Festival zum Ziel, doch immerhin rund 200 Zuschauer zog es zur Fußball-Oberligapartie zwischen dem ETSV Hamburg und Concordia am anderen Ende der Straße. Sie erlebten eine spannende Begegnung, in der sich beide Clubs leistungsgerecht mit 2:2 trennten.

Ein Ergebnis, mit dem beide Trainer zufrieden waren. „Man darf nicht vergessen: Wir haben 16 neue Spieler“, erinnerte ETSV-Coach Diamantis „Aki“ Cholevas. „Unser Konzept funktioniert so langsam.“ Das konnte auch Gäste-Trainer Thomas Runge über die Strategie des Hamburger Traditionsclubs sagen. Während der ETSV vor allem gestandene Spieler holt, verpflichtet „Cordi“ fast ausschließlich junge Talente.

Oberliga: Nach 0:2-Rückstand rettet der ETSV Hamburg noch ein 2:2-Unentschieden

Und die machen richtig Spaß: So schnell konnten die ETSV-Verteidiger gar nicht hinterhergucken, wie ihnen Muhamed Ajruli bei der 1:0-Führung der Gäste davonlief (15.). Eudel Monteiro hatte den Ball vertändelt und so den Konter erst ermöglicht. Zwei schnelle Pässe in die Tiefe reichten dann aus, um die „Eisenbahner“ beim 2:0 zu überspielen. Arbes Tahirsylaj vollendete mühelos (35.).

Der überragende Alexandar Mucunski brachte den ETSV dann mit dem 1:2-Anschlusstreffer zurück ins Spiel (42.). Nach der Pause drängten die „Eisenbahner“ auf den Ausgleich und agierten zudem in Überzahl, als Zisimos Dimakis Gelb-Rot sah (80.). Doch erst in der Nachspielzeit wurden die Gastgeber belohnt: Nach einem Foul an Christian Stark verwandelte dieser den Strafstoß zum 2:2-Endstand selbst (90.+3).

ETSV Hamburg: Clasen – Eudel Monteiro (70. Kämpfer), Bojadgian, Owusu – Kwame – Parduhn, Boock, Monteiro Branco, Düzgüner (55. Karschau) – Mucunski (64. Siemsen), Stark