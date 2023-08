Spiel der Woche: Curslacker, fahrt mit dem Rad an den Zollenspieker!

Zu viel Regen: Spiel der Woche zwischen SC Vier- und Marschlande und SV Curslack-Neuengamme auf den Kunstrasen in Kirchwerder verlegt.

Spiel der Woche Appell: Curslacker, fahrt mit dem Rad an den Zollenspieker!

Kirchwerder. Wenn ein ganzes Dorf sich auf den Weg ins Nachbardorf macht, dann werden Parkplätze schnell Mangelware. Das wäre beim Fußball-Landesliga-Derby zwischen dem SC Vier- und Marschlande und dem SV Curslack-Neuengamme schon in Fünfhausen schwierig geworden. Doch wegen des vielen Regens in dieser Woche wurde die Partie auf den Kunstrasen nach Kirchwerder verlegt (Sonnabend, 15.30 Uhr, Zollenspieker).

Thorsten Beyer, Sportchef des SCVM, appelliert daher an die Gäste-Fans: „Liebe Curslacker, fahrt mit dem Rad an den Zollenspieker. Es sind nur fünf Kilometer, und über den Marschbahndamm geht es wunderbar.“ Sportlich gesehen, dürften die Curslacker nach dem 5:1-Derbysieg mit breiter Brust anreisen. Doch SVCN-Coach Sascha Bernhardt warnt: „Die Partie wird nicht so laufen, wie es viele erwarten.“

Besondere Verhältnisse: Landesliga-Derby auf Kunstrasen am Zollenspieker

Denn der enge Zollenspieker hat bekanntlich so seine eigenen Gesetze: Die Distanzen sind kurz, jeder Einwurf, jeder Abschlag, jeder lange Pass kann Torgefahr heraufbeschwören. Auf der anderen Seite gibt es bedeutend weniger Raum zu verteidigen. „Der SCVM wird sich sicher hinten reinstellen und auf Umschaltmomente lauern“, schätzt Curslacks Coach Sascha Bernhardt, der für seine Elf ein Geduldsspiel erwartet: „Das kann ein ziemliches Steineklopfen werden.“

Die Gastgeber wollen jedenfalls ein besonders harter Brocken sein. „Wir haben schon beim 1:5 bei Vorwärts-Wacker Billstedt zumindest in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir in dieser Liga mitspielen können“, betont SCVM-Coach Alexander Müller. „Ich sehe uns nicht chancenlos.“ Der SCVM muss auf Daniel Grimling und Lars Vollrath (beide Urlaub) verzichten, bei Curslack fehlen Moritz Kühn, Mick Saupe (beide verletzt) sowie Robert Pallasch (Gelb-Rot-Sperre).

So wollen sie spielen: SCVM: Möller – Wagner, Kohlepp, Czech, Johannsen – Dabelow, Ardic, Marquardt, Schlufter – D. Toth, Schraub. SVCN: Giese – Santelmann, Schalitz, Moritz, Wilhelm – Knotterus, Holz – Winterfeld, Bombek, Rump – Bäker