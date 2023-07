Fußball-Oberliga: ETSV Hamburg gelingt zum Saisonstart ein historischer Erfolg

Billwerder. Es war der Moment, in dem der ETSV Hamburg Vereinsgeschichte schrieb: Alexander Mucunski packte an der Mittellinie eine Vorzeige-Grätsche aus und eroberte so den Ball für die „Eisenbahner“. Es lief die 14 Spielminute der Partie gegen den USC Paloma. Über Kusi Kwame und Fabio Parduhn kam der Ball zu Daniel Owusu, dessen Verlängerung Vedat Düzgüner schließlich zur 1:0-Führung in die lange Ecke schob. Es war das erste Tor des ETSV Hamburg in der Fußball-Oberliga. In der Tat ein ganz besonderer Moment.

Am Ende siegten die „Eisenbahner“ nach Treffern von Owusu (67.) und Hamajak Bojadgian (71.) sogar deutlich mit 3:0. „Ich bin total froh, dass wir die ersten drei Punkte eingefahren haben“, sagte Sportchef Sascha „Jassi“ Huremovic. „Besonders schön ist es natürlich, wenn selbst der Gegner hinterher sagt, dass unser Erfolg völlig verdient war.“

ETSV Hamburg: Der erste Oberliga-Sieg ist perfekt

18 Neuzugänge hatte der ETSV Hamburg nach dem Aufstieg in der Sommerpause verpflichtet. Wie würde das neu formierte Team harmonieren und mit der nun stärkeren Konkurrenz in der neuen Liga zurecht kommen? Die Beantwortung dieser Fragen lockte gut 250 Zuschauer zum Saisonstart der „Eisenbahner“ an den Mittleren Landweg.

Der Torschütze des ersten Oberliga-Treffers des ETSV Hamburg, Vedat Düzgüner (r.), schlägt eine Flanke in den Strafraum.

Foto: Volker Koch

Sie sahen eine Partie, die von den Gastgebern klar dominiert wurde. „Paloma hätte ich stärker erwartet“, gab Huremovic zu, der mit Befriedigung registrierte, dass sein Team auch Ausfälle von Leistungsträgern wie Ex-Profi Marcel Andrijanic (Hochzeitsfeier in Bosnien) mühelos wegstecken konnte. In dieser Form dürfte es für den ETSV Hamburg noch viele historische Momente in der Oberliga geben.

ETSV Hamburg: Clasen – Eudel Monteiro, Bojadgian, Kämpfer – Kwame (74. Pruchner) – Owusu, Boock, Branco (61. Cholevas), Düzgüner – Mucunski (67. Karschau), Parduhn (67. Stark)

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.