Vierlandencup: Stimmungsvoller Treffpunkt für den Hamburger Fußball-Osten

Altengamme. Ob nun „Ein Festival der Liebe“, „Der Puppenspieler von Mexiko“ oder auch das unverwüstliche „Ein Bett im Kornfeld“ – am Sonnabend werden auf St. Pauli wieder Hunderttausende von Partywütigen beim Schlagermove die alten deutschen Hits mitsingen. Auch Jan Schönteich ist bei der ebenso bunten wie feucht-fröhlichen Fete auf dem Kiez seit Jahren Stammgast. Bevor sich der Sportchef des Fußball-Oberligisten TuS Dassendorf dort aber ins Getümmel stürzen wird, steht für ihn noch ein nicht minder wichtiger Termin an: der Vierlandencup des SV Altengamme.

„Dort trifft sich immer der ganze Osten. Das ist immer ein wirklich schönes Turnier“, berichtete Schönteich dem neuen Dassendorfer Trainer Thomas Seeliger am vorvergangenen Freitag bei einem Pläuschchen während des Blitzturniers beim TSV Glinde. „Wir haben das jetzt zweimal nicht gewonnen. Es wird also wieder mal Zeit“, ergänzte der Sportchef.

Vierlandencup: Vorjahressieger Curslack und die TuS Dassendorf sind dabei

Wenn auch nicht als Titelverteidiger, so geht die TuS als einziger Oberligist im Teilnehmerfeld und vor allem auch wegen ihres starken Kaders dennoch als hoher Favorit in die „Vierländer Nations League“, wie der Gastgeber sein Turnier humorvoll bezeichnet. Dies war allerdings auch im vergangenen Jahr der Fall gewesen – und dann verlor Dassendorf im Finale völlig überraschend mit 3:4 gegen den lediglich mit 12 Feldspielern an den Gammer Weg angereisten SV Curslack-Neuengamme.

Beim Vierlandencup werden die Gruppenpartien jeweils über 45 Minuten ausgetragen, die Platzierungsspiele sowie das Endspiel am Sonntag über die volle Distanz. Von der Papierform her deutet vieles auf eine Wiederholung des Vorjahresfinals hin. Und alles andere als ein Finaleinzug seiner TuS wäre für Sportchef Schönteich wohl nicht nur aus sportlichen Gründen bedauerlich. Denn sollte der Turnierfavorit eines der Platzierungsspiele bestreiten müssen, müsste er am Sonntag früher aufstehen. Und das möchte er gerade am Tag nach dem Schlagermove natürlich gern vermeiden.

Spielplan, Sonnabend, 12 Uhr: TuS Dassendorf – SC Vier- und Marschlande, 13 Uhr: SV Altengamme – Dassendorf, 14 Uhr: SCVM – Altengamme, 15 Uhr: SV Curslack-Neuengamme – SV Börnsen, 16 Uhr: FC Voran Ohe – Curslack, 17 Uhr: Börnsen – Ohe; Sonntag, 12 Uhr: Spiel um Platz fünf, 14 Uhr: Spiel um Platz drei, 16 Uhr: Finale.