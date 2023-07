American Football: Kampf um den Klassenerhalt. Jetzt gilt es, Hamburg Swans!

Das Heimspiel am Sonnabend gegen die Hamburg Blue Devils dürfte richtungsweisend für den Verbleib in der Regionalliga sein. Die Chancen

Die Stärke der Swans (in Schwarz) ist ihre giftige Defense. Julian Kaden (l.) hält den durchbrechenden Pioneers-Spieler am Trikot fest. Steffen Lux und Bjarne Martens erledigen den Rest.

Hamburg. Was soll da noch schiefgehen? Mit 43:0 demütigte das American-Football-Team der TSG Bergedorf, die Hamburg Swans, Anfang Juni die Hamburg Blue Devils auf deren eigener Anlage. Am Sonnabend, 1. Juli, empfangen die Swans den großen Hamburger Traditionsverein nun zum Rückspiel an den Sander Tannen (15 Uhr, Ladenbeker Weg). Ein weiterer Sieg käme wohl schon dem Klassenerhalt gleich.

Was also soll da noch schiefgehen für den Aufsteiger aus Bergedorf, der bislang eine so glänzende Rolle gespielt hat? Eine ganze Menge, wenn es nach Swans-Sprecher Martin Kirmse geht. „Irgendwie ist in dieser Liga nichts mehr so eindeutig wie noch vor einigen Wochen“, beschleicht Kirmse ein ungutes Gefühl. Denn die Kräfteverhältnisse zwischen den Nachbarvereinen haben sich schleichend verschoben.

Hamburg Swans sind gewarnt: Blue Devils ließen zuletzt aufhorchen

Während nämlich die TSG-Footballer seit damals keine einzige Partie mehr bestritten haben, präsentierten sich die Blue Devils zuletzt deutlich verbessert. Bei den Hannover Grizzlies, die bis zum Kreuzbandriss ihres amerikanischen Running Backs Breon Allen als Meisterschaftskandidat galten, ließen die Blue Devils zuletzt kaum etwas zu, unterlagen nur durch einen einzigen Touchdown mit 0:6. Zum Vergleich: Die Swans hatten in Hannover noch mit elf Punkten Unterschied (13:24) verloren.

Die Bergedorfer sind also gewarnt. Und sie hoffen auf die Unterstützung ihrer Fans. Rund 400 Zuschauer waren es beim ersten Heim-Derby gegen die Hamburg Pioneers. „Das war damals schon etwas enttäuschend“, gibt Kirmse zu. Nun sollen es ein paar mehr werden, im Spiel gegen den klangvollsten Namen, den Hamburg im American Football zu bieten hat. Bis 2013 spielten die Blue Devils in der obersten Liga, waren vier Mal Deutscher Meister. Doch als sich die Schulden türmten, folgte der sportliche Absturz und schließlich der Neuanfang.

TSG-Skater verkaufen beim Football-Spiel Burger und Pommes

Die Swans hingegen wollen ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben und holten sich dafür Unterstützung aus dem Skatepark der TSG Bergedorf in Neuallermöhe. Mit einer Plakataktion machten die American Footballer dort auf ihr Spiel aufmerksam. Beides sind ja coole Trendsportarten. Im Gegenzug machen die Skater heute beim Spiel einen Burger-und-Pommes-Stand auf.

Tipp: Wer die Namen der beiden Teams auf Youtube eingibt, findet dort einen Link zur Live-Übertragung des Spiels im Internet.

