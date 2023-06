SV Curslack-Neuengamme: Warum Teammanager Henke doppelten Grund zur Freude hat

Curslack. Torsten Henke, Teammanager des Fußball-Landesligisten SV Curslack-Neuengamme, platzte förmlich vor Stolz, als er am Sonntagnachmittag, 25. Juni, auf der Rückfahrt aus Bremen war. Ausgerechnet in der Weserstadt hatten die Fußballerinnen des Hamburger SV II den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Und seine Tochter Laura Henke war dabei die herausragende Spielerin. Beim 4:0 im Entscheidungsspiel gegen die Spielvereinigung Aurich erzielte die 20-Jährige – unter anderem unter den Augen von HSV-Ikone Horst Hrubesch – die ersten drei Treffer.

„Sie hat das sehr, sehr ordentlich gemacht“, lobte der Torsten Henke seine Tochter in seiner bekannt zurückhaltenden Art. Wenn ihm also so ein Auftritt nur ein „sehr, sehr ordentlich“ entlockt, lässt sich leicht erschließen, wie zufrieden er am Freitagabend (23. Juni) mit dem 5:0-Sieg der Curslacker Landesliga-Fußballer in Schwarzenbek war. „Gerade in der ersten Hälfte haben wir das sehr, sehr ordentlich gemacht“, sagt Henke.

SV Curslack-Neuengamme: Rückkehrer Hamed Mokhlis trifft doppelt

Mit anderen Worten: Die Vierländer sind richtig gut drauf. Hendrik Bombek (20.) und Pascal Bäker (21.) stellten mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Ein Treffer von Marcel Rump (45.) sowie ein Doppelpack von Rückkehrer Hamed Mokhlis (79., 82.) folgten. Dass zudem SVCN-Keeper Leon Giese einen Elfmeter parierte, rundete den perfekten Abend an der Schützenallee ab.

„Man darf Testspiele nicht überbewerten“, gibt Henke zu Recht zu bedenken. Wie groß aber nach dem deprimierenden Abstieg die Zufriedenheit am Gramkowweg über die Entwicklung der vergangenen Wochen ist, lässt sich daran ablesen, dass keine weiteren Verstärkungen für den Kader mehr geplant sind. „Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, sind wir durch“, betont der Sportchef.

Henke über das SVCN-Team: „Da wächst etwas zusammen“

Im ersten Testspiel des Sommers hatten die Curslacker zuvor dem Oberligisten Concordia ein 4:4 abgetrotzt (SVCN-Tore: Luca Winterfeld, Tim Santelmann, Marcel Rump sowie ein „Cordi“-Eigentor), dabei aber in der Defensive noch recht anfällig gewirkt. Doch schon da spürte Henke, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist: „Mir gefällt der Teamspirit. Da wächst etwas zusammen.“

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer die Vierländer, deren Sportplatz gerade umgebaut wird, unter die Lupe nehmen möchte, hat am Dienstagabend Gelegenheit dazu. Dann spielt der SVCN beim Bezirksligisten Atlantik 97 (19.30 Uhr, Marie-Henning-Weg), bevor es am Sonnabend, den 1. Juli, zum Härtetest beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt geht (14 Uhr, Ochsenzoller Straße).