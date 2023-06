Ehemalige HSV-Stars Wehmeyer und Nogly kicken beim TuS Aumühle Wohltorf

Aumühle. 40 Jahre ist es her, dass der Hamburger SV am 25. Mai 1983 mit dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte feierte. Zu der Mannschaft, die im Finale von Athen Juventus Turin mit 1:0 bezwang, gehörte auch Bernd Wehmeyer. Am Sonnabend, 24. Juni, läuft „Fummel“, wie der 71-Jährige wegen seines ballverliebten Spielstils genannt wurde, nun mit der HSV-Traditionsmannschaft in Aumühle auf. Anlass ist das 100-jährige Bestehen der Fußball-Abteilung des TuS Aumühle-Wohltorf.

Ebenfalls mit von der Party wird ein zweiter Ex-Profi sein, der wie kaum ein anderer für die großen Zeiten des HSV steht: Peter „Eiche“ Nogly. Der für seine gefährlichen Fernschüsse bekannte Nogly war Kapitän der Meistermannschaft von 1979 und gewann 1977 mit dem HSV den Europapokal der Pokalsieger. Zwei wirkliche lebende Legenden also, die am Sonnabend um 16 Uhr auf dem Sportplatz Sachsenwaldstraße ihr Können zeigen werden.

Die Helden von einst in Aktion: HSV-Keeper Rudi Kargus hält, die Verteidiger (v. l.) Ivan Buljan, Bernd Wehmeyer und Peter Nogly (mit Kapitänsbinde) schauen gespannt zu (Foto von 1978). Wehmeyer und Nogly laufen nun in Aumühle auf.

Foto: imago sportfotodienst

Die Helden von einst, sie sind immer noch gefragt. „Wenn es rein nach den Anfragen ginge, könnten wir alle drei Tage spielen“, verrät Thomas Bliemeister, Teammanager der HSV-Traditionsmannschaft. Tatsächlich aber sind die Termine handverlesen: Siek (5:1), Tangstedt (3:2) und Eckernförde (4:0) hießen die Stationen in den vergangenen acht Wochen. Und nun also der TuS Aumühle-Wohltorf.

HSV und TuS Aumühle-Wohltorf haben eine langjährige Partnerschaft

„Ich hatte vor drei bis vier Monaten angefragt“, erzählt Berndt Bortz, der Fußball-Abteilungsleiter des TuS. „Und das muss man dem HSV lassen: Die sind hier rausgekommen, haben sich alles angesehen und gesagt: ,Wir machen das.’“ Die Aumühler konnten dabei nicht nur mit ihrer malerischen Anlage punkten, sondern auch mit einer langjährigen Partnerschaft: Jeden Sommer hält die HSV-Fußballschule eines ihrer Trainingslager in Aumühle ab.

Somit wäre also alles bereit für ein großes Fußballfest. Doch die Bedingungen für die Aktiven werden nicht leicht: 25 Grad Celsius sollen es am Sonnabendnachmittag bei strahlendem Sonnenschein werden. „Wir müssen bei diesen Spielen immer ein bisschen darauf hoffen, dass der Gegner nicht zu ehrgeizig an die Sache rangeht“, betont Marco Blättermann. Der ehemalige Spieler vom ASV Bergedorf 85 und SV Curslack-Neuengamme spielte von 1998 bis 2000 im Regionalliga-Team des HSV, besaß Ambitionen auf ein Profi-Laufbahn. Nun ist der 43-Jährige stolz, als Teil des Traditionsteams die HSV-Fahne in Aumühle mit hochhalten zu dürfen.

Auch im Alter von 76 Jahren ist Peter Nogly noch topfit

Bleibt nur noch ein Problem: Wie bringt man „Fummel“ Wehmeyer dazu, den Ball auch mal abzuspielen? „Ich weiß nicht“, schmunzelt Blättermann. „Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mit ihm zusammenspielen darf.“ An der Seite von Peter Nogly hingegen ist Blättermann schon jüngst in Tangstedt aufgelaufen. „Damals hat er fast durchgespielt“, zollt Blättermann der Kondition des 76-jährigen HSV-Stars Respekt.

In Tangstedt hatten die HSV-Oldies einen besonders schweren Job, denn die Gastgeber boten ihre 1. Herren auf, die gerade in die Kreisliga aufgestiegen war. In Aumühle soll es nun auf TuS-Seite ein Mix aus Senioren und den gerade in die Bezirksliga aufgestiegenen 1. Herren werden. Müssen die HSV-Stars also fürchten, nur hinterher zu laufen? „Nein, nein, von uns sind nur drei altgediente Spieler dabei“, beruhigt der 1. Herren-Trainer Rainer Seibert. „Alle anderen sind als Helfer, Platzanweiser oder Parkplatzwächter im Einsatz.“

Gastspiele der HSV-Legenden dienen als Fanpflege

So soll es ein großes buntes Familienfest mit vielen Attraktionen wie Kindermalen, portugiesischen Essens-Spezialitäten und einer großen Party am Abend werden. Und das Ergebnis? Ist eher Nebensache. „Wir betrachten diese Spiele als Fanpflege“, erläutert HSV-Teammanager Thomas Bliemeister. „Doch es wird immer schwerer, genügend Spieler zu finden. Den HSV-Legenden fehlt der Nachwuchs.“

Das voraussichtliche HSV-Traditionsteam für Aumühle: Tor: Nils Bahr, Marco Müller; Abwehr: Bernd Wehmeyer, Peter Nogly, Stefan Schnoor, Marco Blättermann, Ingo Hertzsch (eventuell); Mittelfeld: Uwe Eplinius, Bernd Bressem, Benjamin Lipke, Tobias Homp (eventuell); Sturm: Ralph Jester, Ralf Balzis (eventuell), Berkan Algan (eventuell) und andere.