Regionalliga-Aufstieg: Curslacker Jugendfußballer machen Fußball-Wunder perfekt

Auf den letzten Drücker schafft die 1. Fußball-C-Jugend des SVCN vor 400 Zuschauern den Aufstieg in die Regionalliga. Wie knapp es war.

Die 1. C-Jugend des SV Curslack-Neuengamme hat den Aufstieg in die Regionalliga geschafft.

Curslack. Vor so einer Kulisse hatten die C-Junioren-Fußballer des SV Curslack-Neuengamme noch nie zuvor gespielt. Mehr als 400 Zuschauer pilgerten zum letzten Saisonspiel in der U14-Oberliga gegen den Niendorfer TSV auf die Anlage des SV Altengamme. Dorthin musste der SVCN ausweichen, weil am heimischen Gramkowweg gerade der Kunstrasen ausgetauscht wird. Die Vierländer brauchten einen Sieg, um den verlustpunktfreien NTSV von der Tabellenspitze zu verdrängen und damit den Regionalliga-Aufstieg perfekt zu machen.

Und die Curslacker, die zuvor lediglich gegen die zweite C-Junioren-Mannschaft des FC Süderelbe beim 3:3 Federn gelassen hatten, schafften tatsächlich durch einen 5:2-Erfolg den Sprung in die zweithöchste deutsche Spielklasse. „Von den Emotionen her war das einfach gigantisch, der absolute Wahnsinn, wie viele Fans hier waren“, schwärmte Maurice Rosenow, der das Team gemeinsam mit Martin Winkelmann trainiert. Das Duo konnte den Titelgewinn und den damit verbundenen Aufstieg zunächst gar nicht richtig realisieren. „Wir waren eigentlich in die Saison gegangen, um nicht abzusteigen“, erklärte Rosenow.

Drei Tore nach der Pause machten das Fußball-Wunder perfekt

Aber nach nur einer Niederlage in den vergangenen drei Jahren zeigten die Vierländer auch im Aufstiegs-Endspiel gegen Niendorf Nervenstärke und legten viel Leidenschaft in die Waagschale. Den 1:2-Halbzeitrückstand konnte der SVCN nach der Halbzeit zunächst egalisieren (54.). Doch ein Remis hätte nicht zum Sprung auf Platz eins gereicht. Zwei weitere Treffer (59., 70.+3) machten das Curslacker C-Jugend-Wunder schließlich wahr.

In der neuen Serie heißen die Gegner der Vierländer dann unter anderem HSV und VfB Lübeck. „Die Jungs sollen das einfach nur aufsaugen und versuchen, die Klasse zu halten“, gab der stolze Coach Rosenow die Zielsetzung vor.