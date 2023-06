Leichtathletik: TSG Bergedorf gewinnt drei Landesmeister-Titel in Büdelsdorf

Bergedorf. Drei Titel gab es für die Leichtathleten der TSG Bergedorf bei den gemeinsamen Landesmeisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein in Büdelsdorf. Sprint-Hoffnung Moritz von der Geest war über 400 Meter nicht zu schlagen. In 48,26 Sekunden lief er Saisonbestleistung und blieb noch einmal 47 Hundertstel unter seiner bisherigen Bestmarke vom Pfingstsportfest in Zeven. Zudem wurde er in Zweiter über 200 Meter (21,91 Sekunden).

Philip Jensen e Castro musste nicht an seine Leistungsgrenze gehen, um in mäßigen 1:54,44 Minuten ganz souverän die 800 Meter der Männer zu gewinnen. Für den dritten TSG-Erfolg sorgte der 16-jährige Ilias Topaloglou, der in der Altersklasse U18 Gold mit dem Diskus (46,87 Meter) gewann und zudem Silber im Kugelstoßen (13.56 Meter) holte.

Dreifach-Triumph für die TSG Bergedorf über 400 Meter

Das 400-Meter-Rennen von Büdelsdorf war aus Bergedorfer Sicht der Höhepunkt der Wettkämpfe im Eiderstadion. Moritz von der Geest wurde von seinen Teamkollegen Yannic Heuer (50,60) und Philip Jensen e Castro (50,94) förmlich zu seiner Bestzeit getrieben. Sie machten den Dreifach-Erfolg der TSG Bergedorf über die Stadionrunde perfekt.

Gemeinsame Sache machte das Trio dann mit Startläufer Sören Gnoss bei der 4x100-Meter-Staffel und gewann Silber hinter HNT Hamburg. Eine 4x400-Meter-Staffel, bei der die TSG wohl kaum zu schlagen gewesen wäre, wurde nicht angeboten. Bei den Frauen gewann Lena Kerkloh (LG Reinbek/Ohe) mit 5,76 Metern Silber im Weitsprung. Sechs Zentimeter fehlten der Mehrkämpferin zum Titel.

Die Siebenkämpferin Lena Grollmuß (LG Oberelbe) brachte das Kunststück fertig, in so unterschiedlichen Disziplinen wie 100 Meter Hürden, Hochsprung und Kugelstoßen bei den Spezialistinnen jeweils auf dem Bronzerang zu landen. Das lässt auf eine tolle Mehrkampf-Saison hoffen. Nicht in Büdelsdorf am Start waren aus privaten Gründen die Mittelstrecken-Asse Glenn Kochmann und Inga Schulz (beide TSG Bergedorf).

Ilias Topaloglou wird zweimal Vierter bei der DLV Junioren Gala

Für seine guten Leistungen in den vergangenen Monaten ist Ilias Topaloglou mit einer Einladung zur diesjährigen Junioren-Gala des Deutschen Leichtathletik-Verbandes belohnt worden. Dort war der Youngster der TSG Bergedorf am Tag vor den Wettkämpfen in Büdelsdorf am Start. In der Altersklasse U18 trat die Nummer 15 der deutschen Rangliste im Kasseler Austadion gegen die drei besten Nachwuchs-Werfer Deutschlands an und war erwartungsgemäß chancenlos. Mit guten 47,34 Metern im Diskus und ordentlichen 13,45 Metern mit der Kugel wurde er jeweils Vierter.