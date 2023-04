Trotz Führung und Überzahl steht die Beyer-Elf ohne Punkte da und hat den Aufstieg nun nicht mehr selbst in der Hand. Wie es dazu kam.

1:3 bei Concordia II SC Vier- und Marschlande verschenkt Spitzenspiel einfach so

Fünfhausen. Zu einer bitteren Enttäuschung wurde am Sonntagvormittag das Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga für die Spieler des SC Vier- und Marschlande. Der Tabellenführer unterlag beim Verfolger Concordia II mit 1:3, obwohl die Deichkicker über eine Stunde lang in Überzahl spielten. „Die Niederlage ist vollkommen verdient“, gab SCVM-Trainer Thorsten Beyer zu. „Concordia hat Fußball gespielt, und wir haben vor lauter Nervosität überhaupt nicht stattgefunden.“

Dabei lief zunächst alles zugunsten der Gäste. Sandro Schraub wurde im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Janik Wagner zur 1:0-Führung für den SCVM (29.). Zudem sah ein Spieler von „Cordi“ Rot. „Das war eine geschenkte Führung, Sandro hatte ja noch nicht einmal eine Torchance“, urteilte Beyer. „Leider haben wir das Geschenk nicht angenommen.“

Wenn „Cordi“ alles gewinnt, sind sie Meister

Denn in der zweiten Hälfte drehte Concordia auf und schaffte durch Tore von Arbes Tahirslaj (58.) und Jeffrey Agyemang (71., 83.) in Unterzahl die Wende zum 3:1-Sieg. „Das hatte sich schon während der Trainingswoche angedeutet“, resümierte Beyer. „Ich bin wahnsinnig enttäuscht.“ Trotz der Niederlage bleibt der SCVM in der Tabelle zunächst vorn, hat nun aber nur noch einen einzigen Punkt Vorsprung vor Concordia II, das ein Spiel weniger ausgetragen hat. Folglich müssen die Vier- und Marschländer auf einen Ausrutscher des Konkurrenten hoffen, wenn sie noch Meister werden wollen. Wenn „Cordi“ alles gewinnt, sind sie Meister.

Der SCVM hat noch zwei Heimspiele gegen den SC Wentorf (15. April) und Schlusslicht Condor III (7. Mai). Concordia II spielt zunächst in Glinde (15. April), dann zu Hause gegen Barsbüttel (30. April) und schließlich beim TuS Hamburg (7. Mai).