1:3 beim VfL Lohbrügge: Oststeinbeker SV verliert erneut – „Es ist irgendwie brutal“

Lohbrügge. Nach der verdienten 1:3-Niederlage im Nachholspiel beim ersatzgeschwächten VfL Lohbrügge war die Enttäuschung bei Erdal Katik, Trainer des Fußball-Landesligisten Oststeinbeker SV, riesengroß „Heute habe ich gedacht, es ist mehr drin“, sagte er am Freitagabend. „Wir haben die Hoffnung nicht verloren. Auch wenn es schwieriger wird.“

Fünf Stammspieler fehlten beim VfL Lohbrügge

Bei den Gastgebern fehlten Christian Degener, Marvin Karow, Thorben Joost, Kevin Lauppe und Martin Sobczyk gleich fünf Stammspieler. Doch davon war nicht viel zu spüren. Schon nach sechs Minuten traf Desmond Mensah zur 1:0-Führung. Schön herausgespielt war dann der zweite Treffer: Über die Stationen Jannis Pangalos, Dosu Tehua sowie Mensah kam der Ball zu Cevdet Ak. Der Winter-Neuzugang vom TuS Osdorf vollendete zum 2:0 (29.).

Der OSV agierte dagegen einfallslos und ungefährlich. Erst in der 31. Minute gab Youness Sbou einen ersten Warnschuss ab (31.). Acht Minuten später erzielte Dave Fehlandt per Abstauber den schmeichelhaften 1:2-Anschlusstreffer (39.). „Wir haben Oststeinbek eingeladen“, ärgerte sich VfL-Trainer Gökhan Acar. „Das Tor kann passieren, aber dann wird es eklig. Oststeinbek spielt ums Überleben in dieser Liga. Aber dafür kam von ihnen dann zu wenig.“

Nach dem 1:3 ließen die Oststeinbeker die Köpfe hängen

Denn nach dem Seitenwechsel war der VfL klar spielbestimmend. Pascal Bäker erhöhte per Foulelfmeter auf 3:1 (51.) und erstickte alle OSV-Hoffnungen im Keim. Katik: „Wir wollten an die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit anknüpfen. Aber dann passiert wieder so ein unnötiges Ding und die Köpfe gehen runter. Es ist irgendwie brutal.“

Da die Lohbrügger weitere gute Möglichkeiten ausließen, blieb es beim 3:1. „Wir hätten es besser ausspielen müssen“, analysierte Acar. „Wenn wir unsere Torchancen alle machen, schießen wir fünf oder sechs Tore, gewinnen ohne Stress.“ Insgesamt war er jedoch mit der Vorstellung seiner Elf zufrieden: „Für den ersten Spieltag nach der Pause war es gut, wenn man bedenkt, wer bei uns alles gefehlt hat.“

VfL Lohbrügge: Siegarieazar – Santelmann, Holz, Pallasch, Behn (90. Lauppe) – Pangalos, Ak, Weber, Tehua (78. Manu) – Bäker (90. Adam), Mensah (90. Pavlovic) Oststeinbeker SV: Grether – Köksal, Asante, Styhn, Sbou – Zenker, Indulto, Amankwaah (72. Banning), Eröksüz – Fehlandt, Ayim (66. Nkansah)