TSG Stargazers: Verbitterung bei Anthony Hodge über sein Aus in Bergedorf

Hamburg. Vor einigen Tagen hat Anthony Hodge auf seiner Facebook-Seite den Link zu einem Youtube-Video mit Höhepunkten aus seinen Partien im Trikot der TSG Bergedorf Stargazers gepostet. Dazu verfasst der US-amerikanische Basketball-Profi einige Zeilen, die seine ganze Verbitterung über sein Aus beim Regionalligisten erahnen lassen. „Ich werde jeden zerstören, der mir im Jahr 2023 in den Weg tritt. Entweder hasst mich oder liebt mich. Aber ich werde mein Spiel nie ändern. Ich bin so weit gekommen, indem ich ich selbst war“, schrieb der 34-Jährige unter anderem.

Für welchen Club Hodge in Zukunft auflaufen wird, steht noch nicht fest. Die TSG hatte sich kurz vor dem Jahreswechsel überraschend von ihrem bis dahin erfolgreichsten Schützen und Spielmacher getrennt. „Er hat nicht gezeigt, dass er Spiele für uns gewinnen kann. Er war nicht der Antreiber und Game-Changer, den wir uns erhofft hatten“, erklärte Coach Björn Fock.

Der 18-Mann-Kader der TSG ist auf 13 Spieler geschrumpft

Der zu Saisonbeginn noch 18 Mann starke Kader ist damit auf 13 Basketballer zusammengeschrumpft. Denn nachdem bereits Bahaa Allababidi und Michel Steen aus beruflichen Gründen ausgeschieden waren, musste nun auch Dmitrji Simanovic wegen eines Jobs aufhören. Moritz Beckmann wechselte zudem überraschend zum Ligarivalen Aschersleben Tigers.

TSG-Center Yngve Jentz (Archivbild) war mit 16 Zählern der erfolgreichste Bergedorfer Punktesammler in Neustadt.

Foto: Hanno Bode

Die Vorzeichen für einen erfolgreichen Jahresauftakt der „Sternengucker“ waren also denkbar schlecht. Zumal sich vor der Auswärtspartie bei Tabellenführer TSV Neustadt temps Shooters auch noch vier Akteure krankmeldeten. So standen Fock gegen die Niedersachsen lediglich acht Spieler zur Verfügung. Die deutliche 58:117-Niederlage wollte der Trainer dann jedoch nicht nur auf die Personalnot zurückführen. „Man hat einfach einen Qualitätsunterschied gesehen“, resümierte er.

Bereits nach dem ersten Viertel (16:38) lag die TSG vor 700 Zuschauern in der Sporthalle der Leine Schule hoffnungslos zurück. Teils haarsträubende Fehlpässe sowie eine schlechte Wurfquote zeichneten den Stargazers-Auftritt in den ersten zehn Minuten aus. Im zweiten Abschnitt (18:23) konnten die Gäste dem Aufstiegsanwärter um den vormaligen Bergedorfer Matej Jelovcic dann zwar besser Paroli bieten. Auf Augenhöhe mit dem Team aus Neustadt am Rübenberge waren sie aber zu keinem Zeitpunkt.

Im dritten Viertel gelangen den Stargazers nur acht Punkte

„Wir haben uns aber nicht aufgegeben“, lobte Fock seine dezimierte Mannschaft, in der Prince Hukporti die Rolle des weggeschickten Spielmachers Hodge einnahm. Er mühte sich redlich, wurde von den Neustädtern aber immer wieder sehr früh unter Druck gesetzt und verlor so einige Bälle, die zu Punkten der Hausherren führten. Insbesondere im dritten Viertel, das mit 8:39 verloren ging, standen Hukporti und seine Nebenleute völlig neben sich. In diesen zehn Minuten zeigte sich besonders deutlich, dass es den Bergedorfern an weiteren Führungsspielern neben Center Yngve Jentz mangelt.

Möglicherweise kann Fock aber schon bald einen Neuzugang in seinen Reihen begrüßen. „Wir sind in Gesprächen. Aber da ist noch nichts dingfest“, erklärte der Trainer. „Aufgeben werden wir uns nicht. Es muss noch mehr von jedem Einzelnen kommen. Und wir müssen noch enger zusammenrücken“, forderte er.

TSG-Punkte: Yngve Jentz (16), Nick Rupprecht, Bakija Alonzo, Prince Hukporti (je 9), Dmytro Zolotarov (8), Lars Fock (5), Stefan Röhrl (2)