Fußball-Oberliga: SV Curslack Neuengamme gibt trotz Niederlage nicht auf

Fußball-Oberliga SV Curslack-Neuengamme: The Show must go on

Curslack. Als es auch im zehnten Spiel am Gramkowweg für den SV Curslack-Neuengamme nicht für den zweiten Heimsieg in der Fußball-Oberliga gereicht hatte und sich das Gros der immerhin 108 Zuschauer enttäuscht auf den Heimweg begab, ertönte „The Show Must Go On“ von Queen aus der Anlage des Stadionsprechers. Auch nach einem weiteren enttäuschenden Auftritt der Vierländer, der in einer 0:3-Niederlage gegen einen keineswegs überragenden FC Türkiye endete, gibt der SVCN nicht auf.

„Klar haben wir letzte Woche bei Hamm United ganz ordentlich gespielt. Nach dem Auftritt hat man eine gewisse Hoffnung gehabt, aber diese Konstanz oder die Stabilität, die fehlt uns leider derzeit“, sagte der zurückgekehrte Ligamanager Torsten Henke. Zur Erinnerung: Bei Hamm hatten die Curslacker am vergangenen Spieltag nach rund zweieinhalb Monaten endlich überhaupt mal wieder gewonnen. Das 3:1 war erst der dritte Dreier des Tabellenvorletzten gewesen.

Fußball-Oberliga: Der SVCN kann mit dem Ball nichts anfangen

Doch dass es gegen Türkiye schwer werden würde nachzulegen und um sich so im Kampf um den Klassenerhalt in der höchsten Hamburger Spielklasse eine bessere Ausgangslage zu verschaffen, hatte Henke schon vor dem Anpfiff geahnt. Der langjährige Erfolgstrainer, der den SVCN 2006 in die Oberliga geführt hatte, ist halt ein erfahrener Hase.

„Aus meiner Sicht haben wir heute in den ersten 30 Minuten ganz ordentlich Fußball gespielt, und es war kein Unterschied zwischen den beiden Mannschaften zu sehen“, führte Henke weiter aus.

Tatsächlich überließen die Gäste Curslack zunächst viel Ballkontrolle, doch man hatte den Eindruck, dass die Hausherren nichts damit anzufangen wussten. Während es auf der einen Seite kaum Torraumszenen gab, fiel die Türkiye-Führung aus dem Nichts. Albin Bektesi war nach einem langen Ball auf und davon und versenkte zur schmeichelhaften Führung (26.). Erst danach hatten die Curslacker zwei Halbchancen durch Arnold Lechler (38.) und Henrik Giese (43.), ohne dabei Torgefahr auszustrahlen.

Trainer Torsten Henke richtet den Blick in die Zukunft

„Nach dem Rückstand ist es für uns dann extrem schwer geworden, weil Türkiye kontern konnte und einen Unterschiedsspieler wie Michel Netzbandt hatte“, traf Henke den Nagel auf den Kopf. Eben dieser Netzbandt zirkelte kurz nach der Pause einen Freistoß aus 22 Metern über die Mauer zum 0:2 (48.).

Hernach scheiterten die Curslacker an sich selbst. „Zweite Halbzeit haben wir super viele Chancen kreiert und am Ende ist es dann individuelle Klasse, die uns dann schlägt“, resümierte SVCN-Spielertrainer Marcello Meyer, der sich in der 65. Minute selbst einwechselte. Denn Netzbandt zirkelte in der 73. Minute erneut einen Freistoß in die Maschen von Leon Giese und besiegelte so die Niederlage.

Torsten Henke richtete den Blick in die Zukunft. „Letztendlich war es vom Einsatz und vom Engagement her absolut in Ordnung. Wir sind aber nicht ganz blind und sehen die Tabelle (sechs Punkte Rückstand zum rettenden Ufer, die Red.). Natürlich müssen wir zweigleisig fahren und auch für die Landesliga planen“, sagte Henke, der in der Winterpause „das ein oder andere“ Gespräch führen will, damit die Show auch in der kommendenden Saison beim SVCN weitergeht.

SVCN: L. Giese (4) – Wilhelm (5), H. Giese (5), Bombek (4) – El-Nemr (4), Rogge (5), Donkor Marfo (5) ab 65. Meyer (4), Brkic (5) ab 80. Borgmann (-), Kühn (5) – Lechler (5), Winterfeld (4) ab 58. Tedj Hadj (5)