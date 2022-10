1:1 in Niendorf

1:1 in Niendorf TuS Dassendorf kassiert Ausgleich kurz vor Schluss

Dassendorf. „Das ist unfassbar bitter, das tut richtig weh“, urteilte Peter Martens, der den Fußball-Oberligisten TuS Dassendorf gemeinsam mit Thomas Hoffmann trainiert, nach dem 1:1-Unentschieden seiner Elf am Sonntagnachmittag beim Niendorfer TSV. Nach Belieben hatten die Dassendorfer die Partie dominiert, führten durch einen abgefälschten Schuss von Oliver Doege (52.) auch mit 1:0 und mussten sich am Ende doch mit der Punkteteilung begnügen. Denn kurz vor Schluss wurde ein Schuss des Niendorfers Ante Kutschke von einem Dassendorfer Abwehrbein unhaltbar abgefälscht. Vorbei am geschlagenen TuS-Dassendorf-Keeper Sebastian Kalk hoppelte der Ball zum 1:1-Endstand ins Netz (90.+1).

1:1 in Niendorf – für TuS Dassendorf eine bittere Pille

Die Dassendorfer waren vor allem an dem überragenden NTSV-Keeper Tobias Grubba gescheitert, der mehrfach hochkarätige Chancen der Gäste entschärfte. Und als Grubba bei einem Kopfball von Kristof Kurczynski dann doch einmal geschlagen war (22.), fand der Treffer wegen angeblicher Abseitsstellung keine Anerkennung.

TuS Dassendorf: Kalk – Kleine, Muhlack, Ahlschwede, R. Carolus – Doege (65. Aust), Dettmann – Maggio (85. K. Carolus), Kurczynski, Lam (65. Blohm) – Harnik