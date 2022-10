3:0 gegen ASV Hamburg Düneberg ist mit dem Sieg zurück in der Erfolgsspur

Düneberg. Der Fußball-Landesligist Düneberger SV konnte nach zwei Spielen ohne Sieg wieder jubeln. Gegen den ASV Hamburgsiegte die Mannschaft von Trainer Dennis Tornieporth mit 3:0, allerdings war es ein hartes Stück Arbeit. „Es war ein sehr wichtiger Sieg heute gegen einen sehr starken Gegner“, atmete Tornieporth auf. „In der ersten Halbzeit haben wir etwas zu leichtfertig gespielt. Der letzte Pass hat oftmals gefehlt. Das Tor war allerdings super herausgespielt.“

Aus dem Nichts fällt das 1:0 für den Düneberger SV gegen ASV Hamburg

Das erwähnte Tor war ein echter Lichtblick für die 135 Zuschauer am Sonnabend. Tarik Cosgun spielte einen Diagonalball auf Sandro Schraub, der per Kopf auf den mitgeeilten Mert Akkus querlegte. Der nickte dann ohne Mühe zu seinem zehnten Saisontor ein (25.).

Dieser Treffer fiel aus dem Nichts, denn zuvor hatte es am Silberberg reichlich Leerlauf gegeben. Die Hausherren taten sich schwer mit dem couragiert auftretenden ASV Hamburg. Die Gäste hatten viel Ballbesitz, waren aber ebenso wie der DSV anfangs nicht in der Lage, eine Torchance zu kreieren. „Man hat heute gemerkt, dass Spieler wie Corvin Behrens oder Pascal Nägele nicht so einfach zu ersetzen sind. Das sind echte Schlüsselspieler“, analysierte Tornieporth.

Torwart Arne Hantusch hält den Elfmeter im Düneberger Tor

Nach dem Seitenwechsel kam der ASV Hamburg mit viel Elan auf den Kunstrasen zurück. Nun waren die Gäste am Drücker, allerdings erhöhten die Hausherren mitten in diese Drangphase hinein auf 2:0. Nach einem langen Ball schlenzte Cosgun die Kugel aus halblinker Position unhaltbar ins lange Eck (61.). Nur vier Minuten später pfiff der gute Schiedsrichter Furkan Vardar einen berechtigten Foulelfmeter für den ASV. Arne Hantusch im Düneberger Tor ahnte die Ecke jedoch und hielt den Ball sogar fest. „Gerade das Auftreten in der zweiten Halbzeit hat mir gefallen“, freute sich Tornieporth. „Tarik macht das 2:0 mit einem Traumtor, und unser Keeper Arne Hantusch hält dann noch den Elfmeter überragend. Danach spielen wir es gut zu Ende und legen sogar noch einmal nach.“

Der dritte Düneberger Treffer wurde begünstigt durch einen bösen Patzer von ASV-Schlussmann Michael Albot. Der versuchte zunächst, halbherzig zu klären, und irrte dann im Strafraum umher. Joscha Behrens sah die Lücke und traf aus etwa 25 Metern ins verwaiste Tor zum 3:0 (80.).

Der Düneberger SV bleibt zu Hause weiter ungeschlagen

Somit sprangen nach dem Remis gegen den ETSV und der knappen Niederlage beim Ahrensburger TSV wieder drei Zähler für den Düneberger SV heraus und man ist am Silberberg weiterhin ungeschlagen. „Schön, dass wir unsere Heimserie weiter ausbauen konnten und nach den letzten beiden Spielen wieder in der Spur sind. Von daher bin ich sehr glücklich, dass wir gegen eine spielstarke Mannschaft die drei Punkte geholt haben“, schloss Tornieporth.

Düneberger SV: Hantusch (1) – Germer (3) ab 46. Wolter (3), Warmbier (3), Sanni (3), Boakye (3) – Mertsch (3) ab 67. Heidmann (4), Jürß (3), Özcerkes (3) ab 67. C. Behrens (3), Cosgun (2) ab 74. J. Behrens (-) – Akkus (3) ab 74. Gottschalg (-), Schraub (3)