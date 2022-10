5:1-Sieg in Ohe: Beytullah Atug trifft dreimal für den ETSV

Einfach bissiger: Georg Kelbel (ETSV, r.) ist vor Daniel Gläser am Ball.

5:1-Sieg in Ohe Allein Beytullah Atug trifft dreimal für den ETSV

Ohe. Als der Abpfiff der Fußball-Landesligapartie zwischen dem FC Voran Ohe und dem ETSV Hamburg ertönte, erlosch die Anzeigetafel. Ein 1:5 aus Sicht der Gastgeber hatte darauf gestanden. „Zum Glück ist die Anzeigetafel schon aus. Heute war es nämlich ein Klassenunterschied“, konstatierte Ohes Trainer Matthias Wulff.

Nach dem 0:1 durch Beytullah Atug (13.) hatte Ohe seine beste Phase, verpasste aber den Ausgleich (21.). „Das 0:1 fällt sehr früh, als wir zu zweit in ein Kopfballduell gehen und nicht die Tiefe sichern. Danach hätten wir vielleicht etwas bewegen können. Stattdessen bekommen wir noch zwei“, sagte Wulff frustriert. „Der ETSV hat eine brutale Qualität in den Mannschaftsteilen.“

Kurz vor der Pause hatte der ETSV zugestochen: Raffael Kamalow bediente per feinem Pass Florian Klein (40.), dann markierte Atug auf Vorlage von Damian Ilic sein zweites Tor (45.+3). „Wir haben mit Malte Pruchner und Ilic brutale Schnelligkeit auf den Außen, und Beytullah in der Mitte ist der Unterschiedsspieler, der die Dinger rein macht. Aber alle waren heute stark“, sang ETSV-Coach Matthias Märtens eine Lobeshymne auf sein Team. Im zweiten Durchgang traf Ilic per Heber aus 18 Metern, weil sich Ohes Keeper Ubai El-Kahil und Jasper König über den Haufen rannten (62.). Nach dem Oher Ehrentreffer durch Muizz Saqib (68.) setzte Ilic den Schlusspunkt (85.).

Voran Ohe: El-Kahil (4) - Gläser (4), Walek (4), Lorenzen (4), Damaschke (4) ab 70. Schweißing (-) - Müller (3), Reimers (4), Ohl (5) ab 46. Gassman (4), Tautz (4) ab 61. Saqib (3) - Beldzik (4) ab 61. Dieckmeyer (4), Schmidt (4) ab 46. König (4) ETSV: Clasen (3) - Brudler (3), Hoppe (-) ab 21. Hamdan (2) , Cholevas (3) ab 78. Brunet Lima (-) - Klein (2), Kwame (2), Kamalow (3), Ilic (1) - Kelbel (4), Atug (2) ab 78. Rump (-), Pruchner (3) ab 35. Sulejmani (4) ab 78. Bozic (-)