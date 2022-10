2:5 gegen Ahrensburg: Oststeinbeker SV hat diverse Probleme

Oststeinbek. Kevin Zschimmer hat die Schnauze voll. Der Linksverteidiger des Oststeinbeker SV hat mit seinem Team das 1:4 gegen den Ahrensburger TSV durch Mihai Bitez kassiert (61.). Zschimmer stapft zur Auswechselbank, will nicht mehr weiterspielen. Dabei gerät der 29-jährige verbal mit Fitness-Trainer Mike Meyer aneinander. „Was nennst du mich ,Vogel’?“, fragt Zschimmer in Richtung Meyer, als er missmutig wieder seine Feldposition einnimmt. Eine Erkenntnis bringt die Oststeinbeker 2:5-Heimpleite: Fußball ist nicht das vordergründige Problem der Truppe von Erdinc Örün. Denn es ist nicht so ganz aus der Welt, wenn der Coach behauptet, dass „wir zur Halbzeit 3:0 führen müssen“. Die Anzeigetafel wies indes eine Ahrensburger 2:1-Führung aus. „Dann stehst du in der Kabine und fragst dich: ,Was machst du falsch?‘“ klagt Örün.

Beim 0:1 hatte OSV-Fänger Martin Leu einen harmlosen Bitez-Schuss unter sich begraben – und doch irgendwie nicht, weil plötzlich Lars Gödeke jubelt (21.). Eren Eröksüz gelingt der Ausgleich (22.), doch dann verlängert Dave Fehlandt in den Lauf von Bitez. Kevin Asante holt die Tormaschine zwar noch ein, spitzelt das Spielgerät aber ins eigene Netz – 1:2 (39.).

2:5 gegen Ahrensburg: Dem Ostseinbeker SV mangelt es an Teamgeist

Nach der Pause erhöht Bitez auf 3:1 (49.) und 4:1 61.), bevor Christian Ayim mit dem 2:4 kurzzeitig Hoffnungen schürt (71.). Dann patzt Francis Gyimah, spielt im Mittelfeld in den Fuß von – na, wem wohl? – Bitez, kann diesen im Strafraum nur noch auf Kosten eines Foulelfmeters stoppen. Ahrensburgs Nummer 10 verwandelt in Panenka-Manier zum 5:2 (85.).

Sportlich fehlt dem OSV nicht so viel. Doch es mangelt an Teamgeist. Ob die Ersatzspieler ermahnt werden müssen, die Trainingsbälle einzusammeln, sich Eröksüz auf ein Scharmützel mit Gästefans einlässt oder die Zschimmersche Episode – unkameradschaftlicher geht es kaum. Beim Training oder in der Kabine sei alles paletti, beteuert Örün, der bis auf Weiteres mit der OSV-Rettung beauftragt ist.

OSV: Leu (4); A. Apau (3), Hiob (4) ab 67. Pierre (-), K. Asante (4) , Zschimmer (3-4) ab 67. Gülbey (-) – Fehlandt (4), Gyimah (3), A. Ayim (4) ab 67. C. Ayim (-) – Sa Borges Dju (3), Akyere (3-4) ab 57. Yous. Sbou (4), Eröksüz (2-3)