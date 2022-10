2:2 gegen Bramfeld - SV Altengamme verschenkt möglichen Sieg

Der Bramfelder Lorenz Lahmann-Lammert wirft sich in den Schuss von Philip Alpen (l.).

Altengamme. Ingo Carstensen ahnte schon, dass sich diese vergebene Großchance seines „Jokers“ Max Böttcher rächen würde. „Das sind die Dinger, die du machen musst“, platzte es aus dem Trainer des Fußball-Landesligisten SV Altengamme heraus, nachdem der eingewechselte Böttcher in der 74. Minute des Duells mit dem Bramfelder SV freistehend an Keeper Eymen Usta gescheitert war. Es hätte das 3:1 für die Vierländer sein können – und damit vermutlich die Vorentscheidung. Stattdessen traf kurz darauf Jeremy Debuc für die Gäste zum 2:2-Endstand (82.).

2:2 gegen Bramfeld – ein verschenkter Sieg des SV Altengamme

„Es ist immer dasselbe Thema, wir belohnen uns einfach nicht. Wir müssen den Deckel drauf machen. Die wissen heute selbst nicht, wie sie hier den Punkt geholt haben“, klagte Carstensen. Tatsächlich war sein Team vor 100 Zuschauern am Gammer Weg bis Mitte des zweiten Abschnitts die bessere Mannschaft und führte durch Tore von Jonas Buck (12.) und Philip Alpen (52.) völlig verdient mit 2:0. Mit fortwährender Spieldauer ließ aber die Konzentration nach. Als Bramfeld dann wie aus dem Nichts durch Marten Köhler zum Anschlusstreffer kam (61.), ging die zuvor gezeigte Souveränität verloren.

Am Ende einer wechselvollen Begegnung mussten die Hausherren mit den Remis sogar zufrieden sein. Denn in der Schlussphase hatte der Bramfelder SV mit seinen vielen großgewachsenen Akteuren noch einige Standards, von denen leicht einer hätte reinrutschen können. Nur gut für den SVA, dass es die Gäste bei den ruhenden Bällen an Präzision vermissen ließen.

SV Altengamme: Stephan – Peters (76. Garbers), Behr, Kleinert, P. Wegner – Voß, Bierwagen, E. Wegner, Stegen (66. Böttcher), Buck (87. Reimers) – Alpen