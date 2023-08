Nabu Bergedorf Vogelforschung: Ein bunter Tag für Familien in der Reit

Beim Familientag gibt es auf dem Gelände der Vogelforschungsstation in der Reit einige Stände, an denen den Besuchern ein buntes Programm geboten wird.

Nabu Bergedorf organisiert zum 25. Mal ein buntes Programm im Naturschutzgebiet in Reitbrook. Was Besucher dort am 3. September erwartet.