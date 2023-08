Beim Tag der offenen Tür die FF Hohendeich kennenlernen

Am 6. August soll es am Ochsenwerder Elbdeich 325 ein buntes Programm geben. Was die Freiwillige Feuerwehr plant.

Ochsenwerder. Im und rund ums Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Hohendeich soll am Sonntag, 6. August, ordentlich was los sein. Denn dann laden die Retter vom Ochsenwerder Elbdeich 325 mal wieder ein zum Tag der offenen Tür. Von 12 Uhr an gibt es dann ein buntes Programm mit Kinderspielen, Einsatzvorführungen, Fahrzeugschau und kulinarischen Köstlichkeiten.

Eigentlich hatte die Wehr, die 1905 gegründet worden ist, früher alle zwei Jahre zu diesem Anlass eingeladen. Zuletzt öffneten die Kameradinnen und Kameraden im Juli 2018 anlässlich des 50. Geburtstag der Jugendfeuerwehr und des fünfjährigen Bestehens der Minifeuerwehr ihr Feuerwehrhaus. Doch dann brachte die Corona-Pandemie den Rhythmus gehörig durcheinander.

FF Hohendeich lädt zum Tag der offenen Tür

„Nun wird es wieder Zeit, sich zu präsentieren und ins Gespräch zu bringen“, ist Wehrführer Heiko Jungclaus überzeugt. Schließlich sollen auch die Camper, die am Hohendeicher See ihre Dauerstellplätze haben, wissen, dass die FF Hohendeich in direkter Nachbarschaft präsent ist – und auch anderen interessierten Gästen die Möglichkeit gegeben werden, die Wehr kennenzulernen.

Vielleicht sei das auch eine Chance, weitere Ehrenamtliche für die Einsatzabteilung zu gewinnen. Denn die dürfte gerne noch ein wenig wachsen, stellt Andreas Westphal als stellvertretender Wehrführer fest. Derzeit gehören 23 Aktive, darunter vier Frauen, zur Einsatzabteilung. „Ein Stand von 30 Aktiven wäre schön“, sagt Heiko Jungclaus.

Einsatzabteilung könnte noch weitere Aktive gebrauchen

Von knapp 30 Aktiven sei die Einsatzabteilung in den vergangenen zehn Jahren merklich kleiner geworden, sei es durch Abgänge in die Ehrenabteilung oder, weil Kameraden aus dem Einsatzgebiet weggezogen seien, erklären die Kameraden. Neue Ehrenamtliche hinzuzugewinnen, sei zugleich deutlich schwieriger geworden – „vor allem, seit es die Wehrpflicht nicht mehr gibt“, stellt Andreas Westphal fest.

Denn das Engagement bei einer Freiwilligen Feuerwehr galt als Wehrersatzdienst, musste dann weder eine Zeit bei der Bundeswehr noch im Zivildienst verbracht werden. Insgesamt habe sich die Einstellung in der Bevölkerung zum Ehrenamt verändert, meint Kristof Sannmann: „Viele wissen nicht mehr, wie sie das zeitlich in ihrem Tagesablauf unterbringen sollen.“

Warteliste der Minifeuerwehr ist lang

Der Minifeuerwehrleiter kann sich über mangelnden Zuspruch hingegen nicht beklagen. 16 Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren gehören zu der Minifeuerwehr, die vor zehn Jahren gegründet wurde – damals als zweite Minifeuerwehr in ganz Hamburg. Es stehen nicht nur 32 weitere Mädchen und Jungen auf der Warteliste, sondern auch unter den bereits aufgenommenen Kindern ist das Potenzial groß, dass die Einsatzabteilung in einigen Jahren davon profitieren könnte: „14 von den 16 Kindern wohnen im Einsatzgebiet unserer Wehr“, stellt Kristof Sannmann fest.

Neben der Minifeuerwehr hat die FF Hohendeich auch eine Jugendfeuerwehr (10 bis 18 Jahre), die sich jeden Dienstag im Jugendfeuerwehrhaus am Ochsenwerder Elbdeich 319 trifft. „Es ist wichtig, den Nachwuchs so früh wie möglich an die Feuerwehr zu binden“, ist Heiko Jungclaus überzeugt. Mit Erfolg: Mittlerweile sind bereits zwei 17-Jährige, die einst in der Minifeuerwehr begonnen haben, auf dem Sprung in die Einsatzabteilung.

Weniger Einsätze in der Erstversorgung

Die Anzahl der Einsätze allerdings ist zuletzt merklich zurückgegangen: 83 Einsätze hatte es im Jahr 2022 gegeben, zuvor hatte die Zahl durchschnittlich etwa bei 140 Einsätzen pro Jahr gelegen, resümieren die Kameraden. Grund dafür sei, dass die Freiwillige Feuerwehr nach einer Umstellung des Hamburger Rettungssystems zu deutlich weniger Erstversorgungen alarmiert wird, meist nur noch bei schweren Lagen angefordert wird. „Das einst übliche Pflaster kleben fällt weg“, erklärt Kristof Sannmann, was die Kameraden allerdings bedauern, da es so schwierig sei, gerade junge Kameradinnen und Kameraden an das Einsatzgeschehen heranzuführen.