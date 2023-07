Selbsternte in Ochsenwerder

Selbsternte in Ochsenwerder 1500 Tomatenfans erobern Bio-Gärtnerei Sannmann

Katharina und Hartmut Bergmann gehören zu den Stammgästen des Tomatenfest. Ruth, erkennbar an der kleinen Spitze und der samtigen Haut, ist die Lieblingstomate der Eheleute.

Einige Besucher sind jedes Jahr beim Fest in Ochsenwerder dabei, andere kamen zum ersten Mal. Was sie neben Tomaten noch so ernteten.