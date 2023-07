Bio-Gärtnerei Sannmann lädt zum großen Tomatenfest

Hamburg. Das traditionelle Tomatenfest auf dem Hof der Bio-Gärtnerei Sannmann findet Jahr um Jahr immer mehr Freunde. Am Sonnabend, 29. Juli, ist es wieder so weit: Dann freuen sich Alina Sannmann und ein Team von 25 Mitarbeitern auf bis zu 1500 Besucher am Ochsenwerder Norderdeich 50. Das ist der bisherige Rekord. Gefeiert wird in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.

„Dreh- und Angelpunkt ist das Selbsternten unserer Tomaten“, sagt Alina Sannmann. Bis zu 5000 Kilogramm Tomaten pflücken die Besucher jedes Mal von den Sträuchern. Angeboten wird das leckere Gemüse in drei Sorten: die Süße, kugelrunde „Ruth“, die eher breit geformte Vierländer Platte Tomate und die Große Runde, die sich am besten als Salattomate zum Verarbeiten oder zur Saftproduktion eignet.

Neu in diesem Jahr ist der kulinarische Auftritt des Szene-Restaurants „Slowman“ unterhalb der Elbtreppe in Hamburg-Neumühlen. Das Lokal bezieht viele seiner Zutaten von der Bio-Gärtnerei Sannmann und ist am Sonnabend mit einem eigenen Stand in Ochsenwerder dabei. Dort gibt es frischen Tomatensalat und selbst gemachtes Eis mit Minze und anderen Kräutern von den Sannmann-Beeten.

Weitere Stände von Partnerhöfen informieren über das Gemüse-Abo von Sannmann, halten Bio-Wurst und sogar Bio-Pommes bereit. Paddel-Meyer bietet Kanufahrten für Kinder und Erwachsene auf dem benachbarten Teich an, ebenso gibt es Hofführungen für Kinder und für Erwachsene. Und natürlich werden Kaffee und Kichen serviert.