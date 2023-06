Liedertafel Harmonia: Chor aus Ochsenwerder feiert 150-jähriges Bestehen mit einem Konzert

Vor 150 Jahren gegründete Liedertafel Harmonia singt in der Grundschule am Elversweg. Welche Chöre dort ebenfalls auftreten.

Ochsenwerder. Die Liedertafel Harmonia feiert ihr 150-jähriges Bestehen mit einem Konzert in der Grundschule im Elversweg 44: Am Sonntag, 25. Juni, sind dort von 15 Uhr an neben dem 1873 gegründeten, 19 Sänger und Sängerinnen starken Chor aus Ochsenwerder unter der Leitung von Michael Georgi sind auch folgende Chöre zu erleben: Kanemaki Chor Hamburg, Frauenchor Frohsinn Finkenwerder und die Singspatzen Ochsenwerder.

Der Eintritt zu dem Jubiläumskonzert ist frei, um Spenden wird gebeten. In der Pause haben die Besucher die Möglichkeit, Brezeln, Kuchen und Kaffee zu kaufen. Marita Sannmann, seit 1986 Vorsitzende der Liedertafel Harmonia, in der sie selbst auch mitsingt, weist darauf hin, dass es genügend Parkmöglichkeiten geben wird: „Besucher, die mit dem Auto anreisen, können auf einer wiese schräg gegenüber der Schule parken“, sagt sie und fügt hinzu: „Diese Parkflächen werden uns freundlicherweise extra für das Konzert zur Verfügung gestellt.“