Sommerbad Altengamme marode, die Liegewiese in Tatenberg gesperrt: In den Vier- und Marschlanden droht aber nicht nur ein Bade-Engpass.

An warmen Sommertagen tummeln sich am Hohendeicher See, wie hier am Südstrand, die Badegäste. 8500 Menschen am See wurden 2020 und 2021 zu Spitzenzeiten gezählt

Hohendeicher See Wird es in diesem Jahr noch voller am Oortkaten?

Bergedorf. Der Hohendeicher See zählte schon lange vor der Corona-Pandemie zu den beliebtesten Badegewässern der Stadt. Doch in den vergangenen beiden Sommern, als Reisen nicht oder nur eingeschränkt möglich waren, pilgerten noch mehr Sonnenhungrige an den Marschländer See. Zu Spitzenzeiten wurden in den vergangenen beiden Jahren bis zu 8500 Gäste am See gezählt, wie aus einer von der Umweltbehörde beauftragten Untersuchung hervorgeht.

Hohendeicher See einer der wenigen nicht gesperrten Seen

Angesichts hoher Spritpreise, die so manchen Urlauber in diesem Sommer von einer Fahrt in die Ferne abhalten werden, werde der See kaum Anziehungskraft verlieren, ist der Regionalausschuss überzeugt.

Viel mehr könnte es dort an warmen Tagen sogar noch voller werden. Schließlich fallen andere beliebte Badestellen in diesem Jahr weg: Im Sommerbad Altengamme kann auf absehbare Zeit nicht geschwommen werden.

Sommerbad Altengamme wartet auf Sanierung

Zwar liege der Abschlussbericht zu der Untersuchung noch nicht vor, aber ein zwischenzeitliches Ergebnis offenbare bereits große Schäden: „Die Holzspundwand ist total marode, Sand rieselt hindurch ins Becken“, stellte Lars Rosinski, Regional­beauftragter im Bezirksamt, am Dienstagabend im Regionalausschuss dar.

Da die Verkehrssicherheit so nicht mehr gegeben ist, muss die Spundwand saniert werden. Voraussichtlich in der nächsten Sitzung des Gremiums soll es Informationen über Umfang und Zeitplan der notwendigen Arbeiten geben.

Liegewiese am Tatenberger Deich gesperrt

Zudem ist die beliebte Liegewiese am Tatenberger Deich, die auch gern zum Sonnenbaden vor der Abkühlung in der Dove-Elbe genutzt wurde, jüngst von der Umweltbehörde (Bukea) aufgrund der Belastung des Bodens gesperrt worden. Zeitnah werde die Bukea dort eine feste Absperrung mithilfe von Bauzäunen einrichten, so Rosinski.

Und auch die Sperrung des Allermöher Sees muss aufrecht erhalten werden: In dem Badegewässer in Neuallermöhe wurde die Burgunderblutalge nachgewiesen, die für den Mensch und vor allem auch Hunde gesundheitsgefährlich sein kann.

Forderung nach mehr Toiletten am Hohendeicher See noch dringender

Noch dringender erscheint der Politik daher ihre Forderung nach mehr Toiletten am Hohendeicher See. Denn die drei öffentlichen Häuschen am Westufer seien schlichtweg zu wenig, um die gesamte Notdurft Tausender Badegäste auffangen zu können. Stattdessen wird der Toilettengang im Freien verrichtet, worunter nicht nur umliegende Grünflächen und Gärten leiden, sondern auch die Wasserqualität des Sees. Die Behörde sieht die Versorgungslage mit öffentlichen Toiletten allerdings als ausreichend an und erteilte dem interfraktionellen Antrag von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken im April eine Absage.

Zudem spielte die Bukea den Ball an das Bergedorfer Bezirksamt: Um weitere Toiletten an dem See zu finanzieren, müsste aus dem Bezirkshaushalt Geld an die Bukea übertragen oder auf andere Standorte im Bezirk verzichtet werden. „Das hat uns wirklich fürchterlich geärgert“, betont Jörg Froh (CDU).

Erneuter Antrag für mehr Toilettenhäuschen

Daher verleihen CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke ihrer Forderung mit einem erneuten interfraktionellen Antrag Nachdruck: Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann soll nun mit der Bukea weitere Gespräche aufnehmen, um kurzfristig Gelder einzuwerben, damit schnellstmöglichst vier weitere Toilettenhäuschen am See aufgestellt werden.

Ein Verkehrschaos, das es im ersten Corona-Sommer 2020 rund um die Badegewässer in den Vier- und Marschlanden gebeben hatte, konnten Bezirksamt und Polizei verhindern: Auch auf Forderung des Regionalausschusses hin wurde ein Verkehrskonzept entwickelt, das 2021 Wirkung zeigte. Vor allem auch durch frühzeitige Absperrungen durch die Polizei wurde ein erneutes Chaos verhindert.

Weitere Entlastung auf den Straßen soll nun auch eine Taktverdichtung von Buslinien der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) bringen. Die Linie 120, auf deren Route der Hohendeicher See liegt, und auch die Linie 321, mit der am See Hinterm Horn oder auch an der Dove-Elbe ausgestiegen werden kann, sollen an den Sommerwochenenden häufiger fahren.