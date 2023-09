Ausstellung Hamburg: Künstlerische Vielfalt im Neuengammer Glashaus

Stillleben, Farblandschaften, Skulpturen: Am Wochenende, 16. und 17. September, öffnet die Ausstellung am Neuengammer Hauptdeich.

Hamburg. Mehrschichtige Farblandschaften in leuchtenden Tönen, Stillleben auf Silbertellern, abstrakte Formen, heimische Motive, verwitterndes Holz bis hin zu Skulpturen: Eine künstlerische Vielfalt wird am Sonnabend, 16. September, 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 17. September, 11 bis 18 Uhr, am Neuengammer Hauptdeich 64 gezeigt. Zur Ausstellung „Kunst im Glashaus“ lädt das Gastgeber-Ehepaar Maren und Eckhart Loer gemeinsam mit drei weiteren Künstlern ein.

Die Ausstellungen im Glashaus des Künstlerpaars haben bereits einen treuen Freundeskreis: Seit 1989 haben sie dort bereits 13 Ausstellungen organisiert. Für die 14. Auflage haben sie dieses Mal Thilo Leppin aus Bergedorf hinzu geladen, der seit seiner Kindheit begeistert ist von Stiften und Farben.

Ausstellung im Neuengammer Glashaus vereint fünf Künstler

Die Idee zu einer gemeinsamen Ausstellung entstand im vergangenen Jahr bei einem 60-jährigen Klassentreffen in Aumühle. Maren Loer (geb. Voigt) war Klassenkameradin von Thilo Leppin und beide verband seit der Jugend die Leidenschaft für das künstlerische Arbeiten, Zeichnen und Malen. „Wir verstanden uns nie als Konkurrenz, sondern bewunderten stets die unterschiedlichen Fähigkeiten des Anderen“, betont Thilo Leppin.

Beide studierten in getrennten Jahrgängen an der Fachhochschule für Gestaltung und Mode an der Hamburger Armgartstrasse. Maren Loer darüber hinaus noch am Lerchenfeld (HfbK Hamburg). Dort lernte sie auch ihren Ehemann Eckhart Loer kennen, der 37 Jahre Kunsterzieher am Bergedorfer Hansa-Gymnsasium war.

Zwei weitere Künstler aus Hamburg sind auf Wunsch der Loers dabei

Zunächst war eine gemeinsame Ausstellung der drei künstlerisch befreundeten Bergedorfer geplant. Dann kamen auf Wunsch des Künstlerehepaars noch zwei weitere Künstler aus Hamburg hinzu, mit denen sie bereits mehrere Ausstellungen gestaltet hatten: Marlies Fliessbach hat ebenso an der Armgartstraße studiert und widmet sich der assoziativen Malerei, erschafft Bildwelten, indem sie leuchtende Farben in vielen Schichten übereinander legt.

Hauke Jessen stammt aus Dagebüll in Nordfriesland und war nach seiner Ausbildung zum Holzbildhauer drei Jahre auf Wanderschaft. Heute lebt er im Stadtteil Osdorf und arbeitet als freischaffender Künstler. In seinem Atelier entstehen Holzskulpturen, Bronzeplastiken und Zeichnungen.

Der Eintritt zu der Ausstellung ist frei. Parkplätze stehen direkt am Haus hinter dem Deich ausreichend zur Verfügung.