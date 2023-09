Vierländer Schützen: König Stephan und sein Hofstaat laden zum großen Fest

Die Vierländer Schützengesellschaft feiert ihr großes Volks- und Schützenfest in Neuengamme. Viel Programm für Jung und Alt.

Hamburg. Das Finale seiner Regentschaft hat begonnen: Noch bis zum frühen Sonntagabend darf Stephan Buhr die prachtvollen Königsketten der Vierländer Schützengesellschaft (VSG) tragen. Dann endet das Königsjahr des 34 Jahre alten Curslackers. „Und die Zeit bis dahin werde ich noch einmal genießen“, sagt Stephan Buhr. Für jede Menge Programm wird sein Hofstaat bis dahin sorgen. Denn die VSG lädt von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, zu ihrem traditionellen Volks- und Schützenfest.

Hinter Stephan Buhr liegen zwölf Monate als Stammschützenkönig, in denen das Amt zwar sehr zeitintensiv, aber vor allem auch spaßig war. „Ich möchte die Zeit keinesfalls missen“, stellt der Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik fest. Das Amt führte ihn zu Jubiläen und Geburtstagen, Bällen und Festen befreundeter Vereine der Region und sogar bis nach Bayern. „Wir haben viele neue Leute getroffen und Örtlichkeiten kennengelernt“, sagt Marcel Reinecke, der als Adjutant meist an der Seite des Königs war.

Vierländer Schützen laden zum großen Volks- und Schützenfest

Aber auch den Orden des 1. Ritters trug er im vergangenen Jahr. Dass die beiden Schützenbrüder gemeinsam zu Majestäten wurden, hatte sich recht spontan ergeben. Erst am Morgen des Schützenfest-Sonntags hatten sie gemeinsam entschieden, einen Königsschuss abzugeben. „Und so nahm alles seinen Lauf“, sagt Stephan Buhr. Als sie einige Stunden später bei der Proklamation realisierten, dass sie nun tatsächlich gleich zum König proklamiert werden könnten, hätten sich schnell ihre Blicke im Festzelt getroffen.

„Dann wurde es leicht kribbelig im Bauch und die Farbe war aus dem Gesicht verschwunden“, erinnert sich Stephan Buhr. Bereut habe er die Entscheidung zu keiner Zeit, betont der 34-Jährige. Ob aus einem Ritter nun bald ein König werden könnte, will Marcel Reinecke zumindest nicht ausschließen. „Ob ich in diesem Jahr wieder draufhalte oder nicht, werde ich wieder spontan entscheiden“, sagt er.

Laternenumzug und Kinderdisco zum Auftakt der Festtage

Zum Auftakt der Festtage werden am Freitagabend, 8. September, viele bunte Lichter durch die Straßen von Neuengamme tanzen: Der Laternenumzug kommt ab 19.30 Uhr an Odemanns Heck zusammen. Gegen 19.45 Uhr heißt es Abmarsch der Schützen und Laternenkinder über den Neuengammer Hausdeich zum Festplatz (Neuengammer Hausdeich 167). Dort ist der Jahrmarkt mit Karussells und Buden geöffnet, zudem startet eine Kinder- und Jugenddisco im Festzelt. Der Eintritt ist frei.

Die Reveille, hier beim Festumzug 2022, weckt den Stammschützenkönig am Sonntag im Morgengrauen.

Foto: Lena Diekmann

Viel Programm für die jüngsten Festbesucher gibt es auch am Sonnabend, 9. September. Von 15 bis 17 Uhr läuft das große Kindervergnügen, bei dem es viele Spiele und Gewinne gibt. Dazu gibt es diverse Königs- und Preisschießen, wobei es viele Preise wie eine kulinarische Weltreise im Miniatur Wunderland, Gutscheine für den Ticketshop im CCB, Hagenbecks Tierpark oder das Vabali Spa in Glinde sowie diverse Einkaufsgutscheine gibt.

Am Sonnabend wird gleich auf zwei Tanzflächen getanzt

Am Abend darf ordentlich gefeiert und getanzt werden – und zwar gleich auf zwei Tanzflächen. Schießhalle und Festzelt verwandeln sich zur Partylocation, Eintritt (8 Euro) muss am Eingang zum Festgelände aber nur einmal bezahlt werden.

Doch egal wie lange die Party geht, geweckt wird Stephan Buhr am Sonntag, 10. September, bereits im Morgengrauen. Dann ertönt der Weckruf der Reveille. Dazu gehört eine Handvoll Schützen, die vom amtierenden Stammschützenkönig ausgewählt wird. Sie weckt den König gemeinsam mit der Feuerwehrkapelle, damit der nicht sein eigenes Königsfrühstück verschläft.

Großer Festumzug zieht Sonntag durch Curslack und Neuengamme

Dazu erwartet Stephan Buhr etwa 200 geladene Gäste. Noch mehr Teilnehmer werden es sein, wenn der große Festumzug unter Begleitung vom Spielmannszug Vierlandria und der Kapelle der FF Neuengamme ab 13 Uhr durch Curslack und Neuengamme zieht. Die Route führt vom Rieckweg 8 zum Grashofweg 15, wo der Stammschützenkönig abgeholt wird. Danach geht es über Tönerweg, Curslacker Deich und Neuengammer Hausdeich zum Festplatz. Dort wird der Umzug gegen 14.30 Uhr erwartet.

Im Festzelt sorgen die Vierländer Speeldeel und die Band Loreley für musikalische Unterhaltung. Die Schießanlagen sind für das Preisschießen und Königsschüsse geöffnet. Wer sich getraut hat, ins Schwarze zu zielen, wird sich ab 18 Uhr zeigen. Dann beginnt die Königsproklamation. Den Abschluss des Abends bildet um 20.30 Uhr der Große Zapfenstreich auf dem Festplatz.

An die drei Festtage schließt sich am Montag, 11. September, 20 Uhr, noch die Proklamation des neuen Platzkönigs an. Die Platzkommission hat eine lange Tradition und eine wichtige Funktion innerhalb der Schützengesellschaft: Sie hilft beim Auf. und Abbau der Ehrenpforte, schmückt die Eggers-Mindt-Brücke sowie den Neuengammer Hausdeich und organisiert das Kindervergnügen.

Das gesamte Programm im Internet unter www.vsg-schuetzen.de.