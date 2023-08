Neuengamme: Kazuo Kanemaki dirigiert Konzert in Gedenkstätte

Der Vorverkauf für die Aufführung von „The Armed Man“ am 1. September in Neuengamme hat begonnen. Was sich hinter dem Titel verbirgt.

Neuengamme. Im früheren Klinkerwerk der KZ-Gedenkstätte Neuengamme wird Sir Karl Jenkins „The Armed Man: A Mass for Peace“ aufgeführt. Der Johannes-Brahms-Chor Hamburg und der Kanemaki-Chor mit Gästen, begleitet von der Hamburger Kammerphilharmonie unter Leitung von Kazuo Kanemaki, bringen das Werk am Freitag, 1. September, 19 bis 21 Uhr, am Jean-Dolidier-Weg 75 zur Aufführung.

„The Armed Man“ ist eine Messe für den Frieden aus der Feder des walisischen Komponisten Karl Jenkins. Er verknüpft in seinem Werk religiöse und historische Quellen. Die Messe stellt den Schrecken des Krieges dar und endet mit der Hoffnung auf Frieden, wenn Leid, Schmerz und Tod überwunden werden können.

Chöre singen unter Leitung von Kazuo Kanemaki in KZ-Gedenkstätte

Kazuo Kanemaki lebt seit fast 50 Jahren in seiner Wahlheimat Hamburg. Der Dirigent wurde 1949 in Tokio geboren und wuchs in einem von Musik geprägten Elternhaus auf. An der Musikhochschule in Tokio studierte er Klavier und Horn. Als Hornist war er Mitglied im Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. 1974 kam er nach Hamburg um und studierte hier Musikwissenschaft sowie Dirigieren.

Von 1981 wandte sich Kanemaki der Chormusik zu. Er leitet mehrere Chöre, darunter den nach ihm benannten Kanemaki-Chor, den Polizeichor Hamburg, den Seemanns-Chor Hamburg und den Johannes-Brahms-Chor. Kanemaki ist als Chor- und Orchesterdirigent weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus bekannt und arbeitete in Europa, Japan, China und in den USA.

Eintrittskarten für das Konzert gibt es im Internet über Eventim und die Konzertkasse Gerdes oder an der Abendkasse. Karten kosten 25 Euro.