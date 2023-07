Schützen: Julian Neitzel ist neuer Bundeskönig der Vierlande

Hamburg. Auf dem Schießstand vom Schießklub Tell (SK Tell) am Marschbahndamm kamen die Vierländer Schießclubs zum Bundesfest zusammen. Während die Schützen am Nachmittag auf dem Schießstand im Wettkampf um die Würde des Bundeskönigs antraten, stärkten sich etwa 100 Schützenschwestern und Schützenbrüder sowie zahlreiche Gäste am Kuchenbüfett und an der Grillstation. Die Damen und die Jugend hatten ihre Wettkämpfe bereits im Vorfeld ausgetragen.

Auf dem Thron landete in diesem Jahr Julian Neitzel vom SC Seefeld. Mit 19 Ringen wurde er zum Bundeskönig proklamiert. 1. Ritter ist Jörg Peters vom SC Diana (18 Ringe, Teiler 346) und zum 2. Ritter schoss sich Thomas Peper vom SC Wraust (18 Ringe, Teiler 774).

Julian Neitzel als Bundeskönig der Vierländer Schießclubs

Insgesamt traten 16 Mannschaften bei den Herren zum Wettkampf an. Auf dem 1. Platz landete das Team Seefeld 2 mit 64 Ringen. Dazu zählten die Schützen Julian Neitzel, Martin Schirmeister, Karsten Rösch und Nils Kröger. Auf dem 2. Platz landete Seefeld 1 mit 63 Ringen. Für das Team gingen Klaus Riecken, Olaf Allerding, Björn Bösang und Thorsten Timmann an den Start. Auf den 3. Platz schoss sich Wraust 2 mit 62 Ringen und den Schützen Tim Sander, Kevin Lindner, Jürgen Lüneburg sowie Uwe von Hacht.

Bei den Damen wurde Catrin Graf vom SC Seefeld mit 39 Ringen zur Bundeskönigin proklamiert. 1. Hofdame ist Elke Scheel vom SK Tell mit 39 Ringen. 2. Hofdame ist Jasmin Rehder vom SC Seefeld mit 38 Ringen.

Björn Bösang vom SC Seefeld war bester Schütze der Punktkampfserie

Im Mannschaftsvergleich landete bei den Damen das Team vom SK Tell mit 151 ganz oben auf dem Treppchen. Für den SK Tell gingen die Schützinnen Elke Scheel, Karin Otte, Nadja König und Nicole Kröger an den Start. Auf dem 2. Platz landete der SC Seefeld 2 (147 Ringe, Teiler 202) mit den Schützinnen Jasmin Rehder, Kristin Stein, Andrea Allerding und Andrea Niese. Dem 3. Platz sicherte sich die Damen-Mannschaft vom SC Wraust 2 (147 Ringe, Teiler 571) mit den drei Schützinnen Ingrid Horn, Renate Böhm, und Susanne Moka.

Bei der Jugend wurde Luca Stehr vom SC Seefeld (30 Ringe, Teiler 77-1) zum Bundeskönig proklamiert. Auf ihn folgt als 1. Ritter Luca Marder vom SC Seefeld (30 Ringe, Teiler 90-2) und Zoe Vollertsen vom SC Seefeld (29 Ringe) als 2. Ritter.

Während des Bundesschützenfestes wurden außerdem die Endergebnisse der Punktkampfserie der Saison 2022/2023 bekanntgegeben: In der Gruppe A landete auf Platz 1 der SC Seefeld vor SC Wraust, SK Tell und SC Diana. In der Gruppe B landete der SC Seefeld auf dem ersten Platz vor SC Wraust, SC Diana und SK Tell. Bester Schütze der Punktkampfserie war Björn Bösang mit 444 Ringen vom SC Seefeld.