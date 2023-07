Autonome Jugendwerkstätten bieten grüne Ausbildungsplätze an

In der Gärtnerei der „autonome jugendwerkstätten“ in Neuengamme werden auch Garten- und Landschaftsbauer ausgebildet.

Neuengamme. Im August startet das neue Ausbildungsjahr. Für alle, die jetzt noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, gibt es noch die Möglichkeit, sich einige Bereiche der „autonomen Jugendwerkstätten“ (ajw) anzuschauen. Wie die Gärtnerei in Neuengamme: Am Donnerstag, 6. Juli, 10 bis 14 Uhr, gibt es am Neuengammer Hausdeich 297 Informationen zu Berufen wie Gärtner im Garten- und Landschaftsbau, Zierpflanzenbau, Staudengärtnerei und Gemüsebau.

Autonome Jugendwerkstätten bieten noch Ausbildungsplätze an

In der Berufsorientierung der ajw an der Bachstraße 98 in Barmbek-Süd gibt es am Dienstag, 11. Juli, 10 bis 14 Uhr die Möglichkeit, verschiedene Berufe auszuprobieren wie im Handwerk. Anmeldungen sind nur erforderlich, wenn größere Gruppen kommen.

ajw ist ein selbstverwalteter Verein und Teil der Jugendberufshilfe. Die Finanzierung erfolgt weitgehend durch die Stadt Hamburg (Behörde für Schule und Berufsbildung). Zudem ist der Verein auf Spenden angewiesen. Weitere Infos zu den Ausbildungs- und Berufsorientierungsangeboten gibt es im Internet unter www.ajw-hamburg.de.