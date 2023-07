Meterhohe Flamme an Gasleitung in Neuengamme – Keine Gefahr

Gasnetzbetreiber Gasunie führt Wartungsarbeiten am Leitungsnetz durch. Dafür kommt eine mobile Fackel zum Einsatz. Was geplant ist.

Eine mehrere Meter hohe Flamme wird am Dienstag, 4. Juli, für etwa drei Stunden über einem mobilen Schornstein am Kiebitzdeich zu sehen sein.

Hamburg. Ein etwa acht Meter hoher, mobiler Schornstein kommt am Dienstag, 4. Juli, am Kiebitzdeich in Neuengamme zum Einsatz. Der Schlot wird mit zwei großen, nebeneinander verlaufenden Gastransportleitungen verbunden, aus denen Erdgas-Restmengen kontrolliert entweichen und abgefackelt werden sollen. Die mobile Fackel soll zwischen 10 bis 13 Uhr zum Einsatz kommen, teilt das verantwortliche Unternehmen Gasunie Deutschland mit. Bereits ab 7 Uhr werde das Abfackeln vor Ort vorbereitet.

An den beiden Gasleitungen mit einem Rohrdurchmesser von jeweils 40 Zentimetern sollen Wartungsarbeiten durchgeführt werden, berichtet Dr. Philipp von Bergmann-Korn, Sprecher der Gasunie Deutschland Transport Services GmbH. „Hierfür müssen die Leitungen am nächstgelegenen Streckenschieberplatz Reitbrook komplett von Gas entleert werden“, sagt Bergmann-Korn. Doch weil immer ein Rest Gas in der Leitung bleibe, komme die mobile Fackel, deren Flamme etwa 1,5 Meter hoch sein wird, zum Einsatz. Am Mittwoch, 19. Juli, soll die Aktion wieder für drei Stunden wiederholt werden.

„Das Abfackeln von Restmengen bedeutet insbesondere für die Umwelt eine deutliche Entlastung gegenüber dem ,kalten Abblasen’, da hierdurch Methan-Emissionen vermieden werden, die einen 26-fach höheren Treibhauseffekt haben als CO 2 “, sagt der Gasunie-Sprecher.

Die Arbeiten würden von einem Spezialunternehmen unter ständiger fachkundiger Aufsicht durch Gasunie ausgeführt. Alle zuständigen Behörden seien informiert. Gefahr für die Bevölkerung bestehe in keiner Weise, betont Bergmann-Korn. Auch die Anwohner seien im Vorfeld über die anstehenden Maßnahmen informiert worden, betont der Sprecher. „Durch die Maßnahme kommt es zu keinen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in der Region.“ Die mobile Fackelanlage wird am Vortag auf- und am darauffolgenden Tag abgebaut und abgefahren.

Da die geplanten Baumaßnahmen nur an einer gasfreien Leitung vorgenommen werden können, setzt Gasunie die Fackel ein. Standort und der Einsatz der Fackel tagsüber seien von dem Unternehmen so gewählt worden, dass Anlieger möglichst wenig durch Lichtschein und Geräusche belastet werden.

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH mit Sitz in Hannover ist verantwortlich für das Management, den Betrieb und den Ausbau eines rund 4600 Kilometer langen Fernleitungsnetzes. Aufgrund seiner geografischen Lage übernimmt das insgesamt über 17.000 Kilometer lange Leitungsnetz der Gasunie in den Niederlanden und in Deutschland die Funktion einer Gasdrehscheibe für Nordwesteuropa.

Gasunie Deutschland ist ein Tochterunternehmen der N.V. Nederlandse Gasunie. Als wichtiger Bestandteil des norddeutschen Erdgasnetzes leisten die Transporteinrichtungen der Gasunie einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Gasversorgung in Deutschland und Europa. „Gasunie treibt den Wasserstoffmarkt voran, indem sie Angebot und Nachfrage nach Wasserstoff miteinander verbindet und die notwendige Infrastruktur rechtzeitig zur Verfügung stellt. Auf diese Weise stärkt Gasunie die Energiewende“, sagt Bergmann-Korn.