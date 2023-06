Nachruf: Die Stimme des Spielmannszugs Vierlandria ist verstummt

Herbert Oelrich, der lange an der Spitze des Vereins stand, ist im Alter von 87 Jahren zu Hause in Neuengamme gestorben. Ein Nachruf.

Neuengamme. Herbert Oelrich stand 41 Jahre lang an der Spitze des Spielmannzugs Vierlandria, engagierte sich in der Nachwuchsarbeit und war maßgeblich an der Organisation des Niederwärtser Heimatfestes beteiligt. Für sein Engagement wurde er 1994 zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. Nun starb Oelrich im Alter von 87 Jahren in seinem Haus am Kiebitzdeich in Neuengamme. Er war durch seine Altersdemenz körperlich stark geschwächt.

1953 trat Oelrich in den Spielmannszug, der damals noch dem Schießclub Vierlandria zugeordnet war, ein und leitete gleich die Geschicke der Spielleute. Später wurde der Spielmannszug zu einem eigenständigen Verein und Oelrich mehr als 30 Jahre lang, bis 1994, dessen Vorsitzender.

Querflötist Herbert Oelrich engagierte sich 41 Jahre für den Spielmannszug Vierlandria

Oelrich hatte anfangs die große Trommel geschlagen, spielte dann aber jahrzehntelang Querflöte. „Er war bis vor etwa 20 Jahren aktiv mit dabei“, sagt sein Sohn Thomas Oelrich (59). 1969 gründete der Verein einen Jugendspielmannszug. „In den 70er-Jahren zählte der Verein mehr als 50 Spielleute“, sagt Thomas Oelrich. „Heute sind es etwa 20.“ Seinem Vater habe der Nachwuchs sehr am Herzen gelegen: „Er organisierte Ausfahrten und Reisen für den gesamten Spielmannszug, pflegte Kontakt zu befreundeten Vereinen und startete Austauschprogramme.“ So seien die Vierländer häufiger nach Groningen (Niederlande) gereist und im Gegenzug die Mitglieder eines dortigen Spielmannszuges nach Bergedorf.

Die sogenannten Niederwärtser Heimatfeste, die in den 70er-Jahren auf einer Wiese an der Schiefen Brücke tagelang gefeiert wurden, habe sein Vater maßgeblich mit auf die Beine gestellt, berichtet Thomas Oelrich. Neben dem Bühnenprogramm mit Trachtengruppen und Musikzügen kümmerte sich der Senior auch um die Festumzüge durch Curslack und Neuengamme, die ein fester Bestandteil der Heimatfest-Wochenenden waren.

Herbert Oelrich hinterlässt auch drei Enkelkinder und vier Urenkel

„Mein Vater sorgte damals dafür, dass auch Jugendmusikverein aus dem Ostblock teilnehmen konnten. Unter anderem trat ein Jugendorchester aus Russland auf, was damals eine Besonderheit war“, sagt Oelrich. Sein Vater habe sich um Visa-Angelegenheiten und auch um die Organisation der Unterbringung der Gäste in privaten Haushalten und die Gestaltung der Freizeitprogramme gekümmert. Plattdeutsche Gottesdienste beim Niederwärtser Heimatfest seien Herbert Oelrich wichtig gewesen, „aber eben auch Jugenddiscos im Zelt, was nicht bei allen Organisatoren auf Begeisterung stieß“, betont der 59-Jährige. Als sein Vater die Organisation aus der Hand gegeben habe, sei das Fest dann auch schnell eingeschlafen, weiß Thomas Oelrich.

Herbert Oelrich hinterlässt neben seinem Sohn Thomas auch seine Frau Wilma (85), mit der er 62 Jahre lang verheiratet war, und seine Tochter Edda Koop (62) sowie drei Enkelkinder und vier Urenkel. Der gebürtige Bergedorfer wuchs in Neuengamme auf, blieb dem Dorf sein Leben lang treu.

Bei der Firma Schleede in Bergedorf machte Oelrich eine Ausbildung zum Karosserieschlosser. 1959 änderte er seine berufliche Laufbahn und wurde Berufsfeuerwehrmann. „Er war lange in Bergedorf an der Chrysanderstraße stationiert“, sagt sein Sohn. Im Nebenerwerb betrieb Herbert Oelrich mit seiner Frau einen Gartenbaubetrieb. Thomas Oelrich: „Er war ein Allrounder, baute die Gewächshäuser selbst.“

Die Trauerfeier für Oelrich ist am Dienstag, 4. Juli, 13 Uhr, in der Kirche St. Johannis zu Neuengamme an der Feldstegel. Anschließend erfolgt eine Urnenbeisetzung.