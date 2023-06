Feuerwehr Hamburg: Unternehmer unterstützen junge Retter aus dem Landgebiet

Neuengamme. Die Brücke über die Dove-Elbe am Odemanns Heck, als Grenze zwischen Neuengamme und Curslack bewusst von den Unternehmern der sogenannten Neuengammer Meile ausgesucht, soll den Zusammenhalt zwischen den beiden Ortsteilen symbolisieren, so Hartmut Wulff vom Partyservice Wulff. Deshalb übergab er hier gemeinsam mit seinen Berufskollegen den Reinerlös der Kundenspenden von der sogenannten Glühweinsause – in Form von 55 bedruckten T-Shirts. Sie gingen an die Jugendfeuerwehr in der Region.

Die jungen Feuerwehrleute werden die blauen Shirts mit der Aufschrift „Zeltlager Vierlanden“ vom 13. bis 22. Juli in einem Zeltlager in Strukkamp auf der Ostseeinsel Fehmarn tragen. Von den Shirts profitieren auch Jugendliche der Feuerwehr Neuengamme, die ihre Ausbildung in Curslack erleben, sowie der Nachwuchs der Wehren Altengamme, Kirchwerder-Süd und -Nord.

Feuerwehr: Dank Glühweinsause gibt’s neue T-Shirts für Zeltlager auf Fehmarn

Bei gleißendem Sonnenschein fiel es allen Beteiligten schwer, sich an den kalten Wintertag des 17. Dezember 2022 mit Schnee und Lagerfeuer zu erinnern, an dem die traditionelle Glühweinsause bereits zum neunten Male etwa 400 Besucher begeistert und zum Spenden animiert hatte. „Würstchen und Suppe, Glühwein und andere Getränke gab es reichlich“, so Bettina Wedemann vom Kaufhaus Vierlanden.

Hartmut Wulff und Bettina Wedemann hatten gemeinsam mit Markus Stevens (I.T. Stevens), Sandra Schmidt (Naturkosmektikstübchen), Daniel Niwa (blau Hörgeräte), Dierk Wolk (Vierlanden Optik), Ines und Patricia Altenburg (Ines HairStylisten) und Morten Hudoffsky (Mortens-Eventservice) schon vor Jahren beschlossen, dass sie mit den Spenden ihrer Kunden in erster Linie Kinder und Jugendliche aus der Region unterstützen möchten. So fiel in diesem Jahr die Wahl auf die Jugendfeuerwehr, die noch Sponsoren für ihre T-Shirts für das Zeltlager suchte.

„Es freut uns sehr, dass man unsere Arbeit so schätzt, und die Jugendlichen haben dadurch eine wunderschöne Erinnerung an das Zeltlager“, sagte die Curslacker Jugendfeuerwehrwartin Lydia Oehlmann. Neben Strandbesuchen und Fahrradtouren sollen auf Fehmarn auch die Freiwillige Feuerwehr Heiligenhafen und die Ehrenamtlichen der Seenotrettung besucht werden, so die Oberbrandmeisterin. Natürlich ist die nächste Glühweinsause längst geplant. Sie wird am Freitag vor Weihnachten (22. Dezember) über die Bühne gehen.

