Pferdesport-Fans kommen am Wochenende in Neuengamme auf ihre Kosten. 1100 Starts geplant. Was das Turnier so besonders macht.

Corinna Mönke (l.) von der Haspa und Nicole Brandl vom Reit- und Fahrverein Vierlanden freuen sich auf ein spannendes Turnierwochenende am Neuengammer Hausdeich, das 27-jährige Pony Bonfire der Familie Brandl wird allerdings nicht dabei sein.

Pferdesport Vierländer Sommerturnier: 500 Reiter und 750 Pferde am Start

Neuengamme. Das Große Vierländer Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins Vierlanden (RuF) wartet am 24. und 25. Juni mit einer Neuerung auf. Sprecherin Nicole Brandl (51): „Das Vierländer Derby ist bei den Reitern und beim Publikum gleichermaßen beliebt, daher haben wir uns entschlossen, es nicht nur für den A-Bereich, sondern erstmals auch für den E-Bereich mit deutlich niedrigeren Hindernissen auszuschreiben. Diese Prüfungen finden nachmittags statt, der genaue Zeitplan für das Sommerturnier steht noch nicht fest.“

Bei dem Vierländer Derby geht es, ähnlich dem Hamburger Derby in Klein Flottbek, auch über feste Hindernisse mit Wasserdurchritt. Ebenso beliebt ist die Prüfung „Jump & Run“, ein Reiter rund ein Läufer bilden ein Paar, die nacheinander den Parcours mit maximal 65 Zentimeter hohen Hindernissen zu überwinden haben, mit Übergabe der Gerte gleich einem Staffelholz. „Diese Prüfung wird am Sonntag geritten“, so Brandl. Der Turnierplatz des RuF liegt gegenüber dem Neuengammer Hausdeich 109.

Vierländer Sommerturnier: 500 Teilnehmer uns 750 Pferde am Start

Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 8 Uhr. Antreten werden etwa 500 Teilnehmer mit 750 Pferden aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Mit 1100 Starts, Dressurprüfungen bis Klasse M und Springprüfungen bis Klasse L mit Stechen wird das Turnier ähnlich groß wie in den Vorjahren sein. Für die kleinsten Reiter und die Turnieranfänger gibt es Prüfungen wie Fahrzügel, Reiter- und Springreiterwettbewerbe.

Wie auch in den Vorjahren haben zahlreiche Helfer des RuF Hindernisse und Plätze turniermäßig hergestellt. Zudem wurde der Springplatz generalüberholt und gelöchert, damit der Boden elastischer und somit gelenkschonender für die Pferde ist. Das Dressurviereck ist komplett erneuert worden. Nicole Brandl ist erfreut über die vielen Sponsoren und Ehrenpreise für die Reiter: „Die stellvertretende Filialleiterin der Haspa Vierlanden, Corinna Mönke, hat uns zehn Einhornspardosen für die jungen Reiter zwischen vier und zehn Jahren zur Verfügung gestellt.“

Corinna Mönke zu dem steten Engagement der Haspa: „Wir lieben die Vier- und Marschlande mit allem, was dazu gehört, und unterstützen die Region und auch gern kleinere Vereine.“ Am Turnierwochenende wird es wieder viele kulinarische Köstlichkeiten und Getränke geben, aber auch der Fotografen Frank Puttfarken wird wieder zur Erinnerung für Reiter und deren Angehörige Turnierfotos erstellen. Der Eintritt zum Turnier ist frei. Parkplätze stehen in begrenzter Zahl zur Verfügung.

