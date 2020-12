Gottesdienste zum Jahreswechsel im Landgebiet

In mehreren Kirchen der Vier- und Marschlande wird zum Abschied des Jahres am 31. Dezember Gottesdienst gefeiert. Eine Übersicht.

Hamburg. Zum Abschied des Jahres werden am 31. Dezember in mehreren Kirchen der Vier- und Marschlande Gottesdienste gefeiert - teilweise mit Anmeldung: In der Kirche St. Johannis an der Feldstegel beginnt der Gottesdienst zum Jahresende mit Pastorin Doris Spinger um 17 Uhr. Die Kirchengemeinde Neuengamme bittet wegen der eingeschränkten Platzzahl um eine Anmeldung zur besseren Vorbereitung und Planung. Das Gemeindebüro ist zu erreichen unter Telefon 040/723 25 73.

In Altengamme werden in der Kirche St. Nicolai an der Kirchenstegel ab Silvester wieder Gottesdienste gefeiert. Zum Jahreswechsel beginnt der Gottesdienst mit Pastor Martin Waltsgott um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist erbeten unter 040/723 61 54.

Zum Altjahrsabend wird am Donnerstag um 18 Uhr ein Gottesdienst mit Pastor Andreas Meyer-Träger in der Kirche St. Pankratius gefeiert. Am Alten Kirchdeich 8 erklingt dann auch Musik: Maren Müller begleitet ihren Gesang auf der Gitarre, Organistin Uta Leber wird an der Orgel spielen.