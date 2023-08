Neunjährige auf Spielplatz belästigt und fotografiert

Die Polizei Hamburg sucht nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, der sich in Neuallermöhe einem Mädchen unsittlich genähert hat.

Ein Mann soll in Neuallermöhe eine spielendes Mädchen angesprochen und fotografiert haben (Symbolbild).

Neuallermöhe. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte sucht nach einem Mann, der ein neunjähriges Mädchen belästigt haben soll: Der Unbekannte hatte sich dem Mädchen am Montagabend offenbar auf einem Spielplatz am Herbert-Pardo-Weg in Neuallermöhe genähert und wohl auch Fotos von dem Kind gemacht. Die Polizei hofft nun auf mögliche Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte die Neunjährige gegen 19 Uhr mit zwei anderen Kindern auf dem Spielplatz gespielt. Der etwa 30-jährige Mann soll das Mädchen dann angesprochen haben. Im weiteren Verlauf soll er das Kind dann auch fotografiert haben. Nachdem er die Fotos gemacht hatte, stieg der Mann in einen weißen Transporter mit blauer Aufschrift und fuhr davon.

Mädchen auf Spielplatz fotografiert: Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler hoffen nun auf weitere Zeugenhinweise. Der Verdächtige wird als etwa 30 Jahre alter Mann mit weißer Hautfarbe, athletischer Statur und Glatze beschrieben. Er soll circa 1,80 Meter groß sein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040/42 86-567 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.