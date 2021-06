S-Bahnhof Allermöhe: Räuber erbeuten 100 Euro

Ein 32-Jähriger wurde am S-Bahnhof Allermöhe von zwei Unbekannten überfallen und ausgeraubt.

Hamburg. Ein 32 Jahre alter Mann aus Neuallermöhe ist in der Nacht zu Freitag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Als er gegen 1.40 Uhr am Edith-Stein-Platz beim Zugang zur S-Bahnstation Allermöhe auf einen Freund wartete, kamen zwei etwa 20 Jahre alte Männer in aggressiver Pose auf ihn zu.

Das Opfer versuchte, in Richtung Aral-Tankstelle am Nettelnburger Landweg zu flüchten. Die südländisch aussehenden Täter holten ihn aber ein, schlugen ihn nieder und schubsten ihn in eine Hecke. Dort erbeuteten sie 100 Euro und flüchteten. Eine Polizeifahndung blieb erfolglos. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei unter 110.

( tv )