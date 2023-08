Sky du Mont erzählt bei den Landfrauen vom Älterwerden

Am Brennerhof in Moorfleet stellt der Schauspieler sein Werk „Ungeschönt“ vor. So können Landfrauen und Gäste bei der Lesung dabei sein.

Moorfleet. Er stand an der Seite von Hollywood-Stars wie Tom Cruise oder Nicole Kidman vor der Kamera und schlüpfte in den vergangenen 50 Jahren in weit mehr als 100 deutschen Fernsehproduktionen und Kinofilmen in die unterschiedlichsten Rollen. Doch nicht nur als Schauspieler und Synchronsprecher ist Sky du Mont eine feste Größe im Showbusiness, sondern er ist auch Autor.

Dazu hatte ihn einst sein Sohn inspiriert, für den er begann Geschichten zu schreiben. Mittlerweile hat Sky du Mont seit 2002 bereits neun Bücher veröffentlicht, darunter Romane, Sachbücher und auch eine Weihnachtsgeschichte für Kinder. Vor einem Jahr veröffentlichte der 76-Jährige das Buch „Ungeschönt. Alt werden war auch schon mal schlimmer“, in dem er ganz ehrlich vom Älterwerden erzählt.

Sky du Mont liest bei den Landfrauen in Moorfleet aus „Ungeschönt“

Und das möchte Sky du Mont auch bei den Hamburger Landfrauen tun: Für eine Lesung gastiert er am Freitag, 6. Oktober, im Grünen Kompetenzzentrum in Moorfleet. Beginn ist um 17 Uhr am Brennerhof 123. „Ungeschönt“ gilt als das bisher persönlichste Werk des Schauspielers, der als Sohn eines deutschen Vaters und einer englischen Mutter in Buenos Aires geboren wurde und in München, der Schweiz und London aufgewachsen ist.

Szene aus dem Jahr 1999: Tom Cruise, Nicole Kidman und Sky du Mont bei der Deutschlandpremiere des Films „Eyes Wide Shut" in Hamburg. Sky du Mont hatte in dem Film von Stanley Kubrick einen reichen Gentleman gespielt.

Foto: Kay Nietfeld / picture-alliance / dpa

Nach dem Besuch der Schauspielschule in München feierte Sky du Mont 1976 sein Kinodebüt mit dem Heimatfilm „Das Schweigen im Walde“. Einem größeren Publikum wurde er Mitte der 1980er-Jahre bekannt, als er in der Komödie „Otto – der Film“ von Kult-Ostfriese Otto Waalkes mitspielte. Lustiges scheint ihm zu liegen, denn in einer seiner erfolgreichsten Rollen war Sky du Mont als Verbrecher Santa Maria in Bully Herbigs Western-Parodie „Der Schuh des Manitu“ zu sehen. Dafür wurde Sky du Mont mehrfach ausgezeichnet, bekam den Deutschen Comedypreis sowie einen Bambi verliehen.

Buch soll den jetzt noch Jungen zeigen, wie wertvoll die Älteren für sie sind

Um schöne Dinge geht es auch in seinem Buch „Ungeschönt“, nämlich um die schönen Seiten des Alters und die Zumutung ebenso wie um die Kunst würdevoll und heiter durch die letzte Lebensphase zu gehen. Der Autor möchte vor allem einen heiteren Spaziergang durch die späten Jahre unternehmen und allen zurufen: „Freunde es ist gut wie es ist und es wird noch besser, weil wir das Beste daraus machen!“

Auch wenn das Buch vom Älterwerden handelt, ist es nicht nur für die Älteren geschrieben, sondern auch für die jetzt noch Jungen, die oft gar nicht wissen, wie viel pralles Leben noch auf sie zukommt, wenn sie das „Altern“ annehmen, wie großartig ihre Großeltern sind, wie wertvoll Wissen und Erfahrung der Alten auch für sie sein können, heißt es in der Beschreibung von „Ungeschönt“. Sky du Mont berichtet offen und uneitel, was es für ihn bedeutet, Mitte 70 zu sein.

Anmeldungen sind möglich bis zum 22. September im Internet unter www.hamburger-landfrauen.de (Aktuelles/Termine). Die Anmeldung ist nach Anmeldeschluss verbindlich und kostenpflichtig. Die Teilnahmegebühr für Mitglieder des Landfrauenverbandes Hamburg beträgt 15 Euro, Gäste zahlen 17,50 Euro. Der Preis beinhaltet Raummiete und Getränke.