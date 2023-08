Geballte Kompetenz für Gartenbau und Landwirtschaft

Seit zehn Jahren sind Pflanzenschutzdienst, Landwirtschaftskammer und weitere Vertreter des Agrarsektors direkte Nachbarn in Moorfleet.

Nadine Eckhoff (48, links), Geschäftsführerin der Landwirtschaftskammer Hamburg, und Dr. Malgorzata Rybak, Leiterin des Pflanzenschutzdienstes Hamburg, mit Gurkenpflanzen in einem Gewächshaus des Kompetenzzentrums am Brennerhof.

Moorfleet. Im sogenannten Kompetenzzentrum am Brennerhof 121-123, an der Schnittstelle von Stadt und ländlichem Raum, sind Institutionen und Kompetenzen der grünen Branche wie Pflanzenschutzdienst und Landwirtschaftskammer gebündelt zu finden – und das bereits seit zehn Jahren. Ziel war und ist die effiziente und nachhaltige Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Agrarsektors in Hamburg. Das wird am Montag, 28. August, mit geladenen Gästen gefeiert. Auch Dr. Melanie Leonhard (SPD), Senatorin für Wirtschaft und Innovation, hat ihr Kommen zugesagt.

Der Wirtschaftsbehörde, der der Pflanzenschutzdienst des Pflanzenschutzamtes Hamburg unterstellt ist, gehört das Kompetenz- und Beratungszentrum für Gartenbau und Landwirtschaft mit seinem großen Bürogebäude, den Gewächshäusern und den Freiflächen. Elf Millionen Euro investierte die Behörde damals in das Kompetenzzentrum. „Die Summe muss noch 15 Jahre lang abgezahlt werden“, sagt Dr. Malgorzata Rybak, Leiterin des Pflanzenschutzdienstes mit seinen 15 Mitarbeitern.

Geballte Kompetenz der grünen Branche am Brennerhof

Ziel des Pflanzenschutzes ist, Kulturpflanzen vor Krankheiten, Schädlingen und Unkräutern zu schützen. Die Aufgaben der Pflanzenschutzdienste der Länder sind klar durch gesetzliche Vorschriften des Bundes festgelegt. So ist der Pflanzenschutzdienst in Hamburg für die Beratung und Schulung sowie das Versuchswesen und die Diagnose auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes zuständig. Am Brennerhof befinden sich zwei Hektar Versuchsfläche, darunter 2600 Quadratmeter unter Glas.

Der Pflanzenschutzdienst war vor Inbetriebnahme des Kompetenzzentrums verteilt auf die Standorte Fünfhausen (BIG, wo auch Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer saßen) und Klein Flottbek. „Früher haben wir kaum Geräte gehabt, und die Fliesen lösten sich von der Laborwand“, sagt Malgorzata Rybak. Mit dem Neubau und den neuen Labors im unteren Bereich des Hauses habe auch eine neue, moderne Ausstattung Einzug gehalten.

Nähe auch zu Gärtnern und Landwirten

Mindestens ebenso wichtig sei – neben der Nähe der anderen Vertreter der grünen Branche – die Nähe zum Gemüse- und Zierpflanzenanbau und zu den Landwirten, betont die Wissenschaftlerin. „Der Pflanzenschutzdienst berät, forscht und entwickelt innovative Bekämpfungsstrategien gegen Schädlinge und Krankheiten im grünen Bereich. Dabei setzen wir vor allem auf biologische Verfahren.“ In den Gewächshäusern werden Gurken und andere Gemüsesorten gezüchtet, um an ihnen Schädlingsbekämpfungsverfahren zu testen. Unter anderem werden Nützlinge dafür eingesetzt. Ein Ziel ist die Etablierung neuer umweltschonender Verfahren in den Betrieben des Gartenbaus.

Das Kompetenzzentrum kooperiere in den Bereichen Versuchswesen und Diagnose eng mit sechs nördlichen Bundesländern, berichtet Malgorzata Rybak. „Das war damals auch ein Grund für den Neubau, das wir zu wenig Freiflächen und Gewächshäuser und zu alte Labore hatten, um in dem Verbund mithalten zu können“, sagt die Leiterin des Pflanzenschutzdienstes. Zwischen den Ländern herrsche ein reger Erkenntnisaustausch, würden die Forschungsarbeiten aufgeteilt.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausbreitung gefährlicher Erreger verhindern

So gehe es in Hamburg auch darum, die Ausbreitung gefährlicher Quarantäne-Erreger zu verhindern: „Wir untersuchen etwa Frühkartoffeln aus Ägypten, aber auch Getreide und Zitrusfrüchte aus anderen Ländern“, sagt Malgorzata Rybak. Im Hafen würden Stichproben genommen und in den Labors genau untersucht. „Bei einem positiven Befund dürfen die Container nicht gelöscht werden.“

Das benachbarte Haus des Gartenbaus existiert bereits seit den 80er-Jahren und ist Eigentum des Wirtschaftsverbands Gartenbau Norddeutschland (WVGN). Dort sind neben dem WVGN auch der Landfrauenverband und der Bauernverband sowie einige der insgesamt 23 Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer untergebracht.

Ansprechpartner für mehr als 500 Betriebe

Geleitet wird die Landwirtschaftskammer von Nadine Eckhoff. Die 48-Jährige ist seit zwei Jahren die Geschäftsführerin. Die Kammer ist im Kompetenzzentrum mit den Bereichen Gartenbau und Ausbildung vertreten.

Die Institutionen im Kompetenzzentrum sind Ansprechpartner für die mehr als 300 Gemüse- und Zierpflanzengärtnereien sowie die rund 200 landwirtschaftlichen Betriebe in Hamburg, von denen sich die weitaus meisten in den Vier- und Marschlanden befinden.

Behördlicher Pflanzenschutz seit 125 Jahren

Die Eröffnung der „Station für Pflanzenschutz“ an der Versmannstraße im ehemaligen Freihafen war 1898 die Geburtsstunde des behördlichen Pflanzenschutzes in Hamburg. Damals schaffte der Hamburger Senat eine amtliche Kontrolleinheit, die Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse auf ihre Gesundheit hin kontrollierte und damit das Einschleppen von Schaderregern verhinderte.

Erst 2008 wechselte das Pflanzenschutzamt von der Universität Hamburg in die Zuständigkeit der Abteilung Agrarwirtschaft der Wirtschaftsbehörde.