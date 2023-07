Moorfleet: Neue Heimat für das Inklusionshausboot „Hucky“

Hamburg. Die „Hucky“ hat endlich einen Heimathafen gefunden. Im Holzhafen hat das 13 Meter lange und fünf Meter breite Inklusionshausboot nun einen festen Liegeplatz. „Hier fühlen wir uns richtig wohl“, sagt Arnold Schnittger. Sein Sohn Nico hatte den 71-Jährigen zum Bau des Hausbootes inspiriert. Der mittlerweile 28-Jährige ist seit seiner Geburt schwerstbehindert.

Früher gingen Vater und Sohn häufig gemeinsam segeln. Doch mittlerweile ist Nico eben kein kleiner Junge mehr und zu schwer, um ihn mit Muskelkraft an Bord eines Segelbootes zu tragen. Auf die „Huckleberry Finn“ oder kurz „Hucky“ sollen nun auch Menschen im Rollstuhl barrierefrei an Bord gelangen. Denn es ist Deutschlands erstes inklusives Hausboot.

Heimathafen: Inklusionshausboot „Hucky“ liegt nun im Holzhafen

Den Bau hat Arnold Schnittger in den vergangnen zwei Jahren fast komplett in Eigenleistung gestemmt. Im großen Wohnraum mit Kochzeile fehlen noch ein paar Dachlatten, und auch das Badezimmer muss noch ausgebaut werden, aber dann ist die „Hucky“ endlich fertig.

So sieht die „Hucky“ von Innen aus: Neben einer Küchenzeile gibt es Sofas sowie einen Esstisch, an dem sechs Personen Platz finden.

Foto: Lena Diekmann

Gebaut am Moorfleeter Deich, lag das Boot zwischenzeitlich auch in Artlenburg im Landkreis Lüneburg. Doch so richtig angekommen und akzeptiert hatte sich Arnold Schnittger bisher nicht gefühlt. „Es gibt noch viel Luft nach oben, wenn es um die Akzeptanz von Menschen mit Behinderung angeht“, stellt Arnold Schnittger fest. Auf der Suche nach einem Liegeplatz sei er diverse Häfen und Steganlagen in Hamburg und Umgebung abgefahren und letztlich in Moorfleet fündig geworden. „Hier fühlen wir uns willkommen“, sagt Arnold Schnittger.

Aktionen für Menschen mit und ohne Behinderung

Auf der „Hucky“ soll es Aktionen geben wie Lesungen oder gemeinsames Kochen, sollen sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen oder auch pflegende Angehörige einfach mal eine gute Zeit haben. „Ich glaube, dass jeder Mensch Teil einer Gesellschaft sein sollte, in der Unterschiede ganz normal sind“, sagt Arnold Schnittger.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch Kinder mit traumatischen Erlebnissen sollen von dem Projekt profitieren. „Unsere Nähe und Verbundenheit zur Alzheimergesellschaft Hamburg, bedeutet auch Menschen mit dementiellen Erkrankungen, Zugang zur Natur zu ermöglichen“, erklärt der diplomierte Segellehrer.

Fahrrad-Protesttour bis nach Berlin

Arnold Schnittger setzt sich seit Jahrzehnten für Inklusion ein, will aufrütteln und auf die Pflegesituation aufmerksam machen, „die in unserem reichen Land für pflegende Angehörige unwürdige Realität ist“, sagt der 71-Jährige. Dafür startet er immer wieder Aktionen, hat seinen Sohn bereits im Rollstuhl quer durch Deutschland geschoben – 11.000 Kilometer von Flensburg bis zum Bodensee. Über den Protestmarsch hat er das Buch „Ich berühr den Himmel“ geschrieben.

Das Inklusionshausboot "Huckleberry Finn", kurz Hucky, liegt jetzt im Holzhafen.

Foto: Lena Diekmann

Am Dienstag, 18. Juli, soll es nun erneut los gehen – zu seiner „ultimativ letzten Aktion, man wird ja nicht jünger“, stellt der 71-Jährige fest. Dieses Mal startet er allerdings nicht zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad. Die Fahrrad(protest)tour steht unter dem Motto: „Wie strampeln uns ab, für die, die wir lieben“.

Das Pflegeunterstützung- und entlastungsgesetz (PUEG) sei völlig misslungen und pflegende Eltern völlig am Limit, erklärt Arnold Schnittger. Und da sich keine wesentliche Verbesserung abzeichne, habe er beschlossen, mal wieder nach Berlin zu gehen, so der 71-Jährige.

Dass die Politik auf diese Aktion reagieren werde, sei absolut unwahrscheinlich, da bleibt er realistisch. „Selbst Verbände und große Vereine stoßen sich gegen die große Ignoranz, die uns begegnet, die Nasen blutig“, weiß Schnittger. Da bilde er sich nicht ein, etwas zu verändern. Ein bisschen Hoffnung sei aber, die vielen Betroffenen (fast acht Millionen, die Pflegebedürftigen einbezogen) zu motivieren, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu beschweren, zu empören und sich zu wehren, erklärt Arnold Schnittger.

Die Radtour startet am 18. Juli um fünf Minuten nach 12 Uhr auf dem Hamburger Rathausmarkt führt über die B5, weiter entlang der Elbe und soll am Sonnabend, 22. Juli, in Berlin eintreffen.