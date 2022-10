Autobahn Moorfleet: Unfallfahrerin durch ihr Handy abgelenkt?

Moorfleet. Bei einem Verkehrsunfall auf der A 1 Richtung Lübeck sind am Sonnabend vier Personen verletzt worden. Offenbar hatte um 9.30 Uhr kurz hinter dem Tunnel Moorfleet die Fahrerin (48) eines Essenslieferanten in ihrem Citroën Berlingo kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie scherte von der rechten Spur in den mittleren Fahrstreifen aus und kollidierte dort mit dem Renault Clio einer 31-Jährigen. Der Citroën kam von der Fahrbahn ab und knallte in eine Leitplanke.

Auf der Autobahn Moorfleet staut sich der Verkehr nach dem Unfall

Während die Unfallverursacherin und die Fahrerin des Renault sowie eine in ihrem Auto sitzende Siebenjährige leicht verletzt wurden, erwischte es eine 57-jährige Frau im Renault, schwerer. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es bildete sich ein Stau. Weshalb die 48-Jährige die Kontrolle über ihren Kastenwagen verlor, wird ermittelt. Laut Polizei könnte sie verbotenerweise ihr Mobiltelefon benutzt haben.