Veranstaltungstipp Hamburg: Lola und bz bitten in den Sommersalon 2023

Hamburg. Bühne frei für den Lola Sommersalon 2023: Zu vier Events in acht Tagen (19. bis 27. August) laden das Lola Kulturzentrum und die Bergedorfer Zeitung in den Biergarten an der Lohbrügger Landstraße 8 ein. Besonders profitieren können dabei bz-Abonnenten mit einer Treuekarte.

Denn wer so ein Abo für die Bergedorfer Zeitung besitzt, kauft für ein Konzert eine Karte – und erhält die zweite kostenlos dazu! Das lohnt sich in jedem Fall für die tolle Musikauswahl, welche im überdachten Biergarten auf der dort aufgebauten Bühne geplant ist. „Der Sommer ist ja nun auch wieder zurück“, freut sich Simone Schmidt, Pressesprecherin der Lola, „deshalb haben wir alles open air angesetzt. Das erste Mal im Grunde, dass wir den überdachten Bereich im Biergarten bespielen.“ Optional bestünde die Möglichkeit, bei miesem Wetter in den großen Saal umzuziehen – was beim Blick auf die 16-Tage-Prognose auf wetteronline.de nicht gänzlich ausgeschlossen werden darf.

Sommersalon 2023 von Lola und bz: Improvisation-Session und ein hörenswertes Duo

Schon der Auftakt am Sonnabend, 19. August, mit dem „Session Circus“ von Sven van der Maer (Beginn 19.30 Uhr, Karten im Vorverkauf 16 Euro) macht viel Spaß und bindet das Publikum zur Genüge ein. Denn ohne das Mitmachen der Gäste kann van der Maer nicht arbeiten: Das Auditorium ruft einen Begriff oder Thema rein, van der Maer kreiert daraus auf die Schnelle einen Text und lässt seine gestandenen Session-Musiker groß aufspielen. Der Entertainer und Impro-Sänger wird an diesem Abend von Michael Krysh (Bass), Stanislav Dienermann (Akkordeon), Saliou Cissokho (Kora) und Khayrullo Dadoboev (Percussion) unterstützt. „Jede Show ist neu und wird gemeinsam mit dem Publikum erfunden“, weiß Simone Schmidt.

Am Folgewochenende gibt es dann den Dreierpack beim Sommersalon 2023: Am Freitag, 25. August, lohnt sich das genaue Hinhören, am besten mit geschlossenen Augen. „Es ist erstaunlich“, schwärmt Simone Schmidt, „was für einen voluminösen Sound eine Gitarre, ein Akkordeon und zwei Stimmen erzeugen können.“ Verantwortlich dafür ist das Duo „Frank Grischek & Ralf Lübke“, die ihr Programm „Brotlos. Aber Kunst“ tituliert haben.

Die teils selbst geschriebenen, teils gecoverten, teils instrumentalen Stücke sind vielschichtig, ehrlich, schön, echt. Grischek und sein Akkordeon sind Lola-Gästen als jahrelange Begleiter von Henning Venske bekannt, Lübke war früher Songwriter und Gitarrist bei „Rosenstolz“. „Wer bei diesen Songs nicht sehnsüchtelt, hat versehentlich das Herz an der Kasse abgegeben“, meint Simone Schmidt. Das Konzert von Grischek und Lübke beginnt um 20 Uhr (Karten ab 16 Euro).

Judith Tellado Quintett bringt die Karibik an die Lohbrügger Landstraße

Dann wird es am Sonnabend, 26. August, sommerlich-karibisch. Judith Tellado singt von Liebe, Schmerz, Nostalgie und dem unstillbaren Hunger auf Neues auf Portugiesisch, Spanisch und Englisch. Auch das Judith Tellado Quintett trat schon häufiger in der Lola auf und bringt Schwung auf die Open-Air-Bühne. Dabei spielt die puertoricanische Sängerin nicht nur Titel aus ihren beiden, bereits veröffentlichten Alben, sondern auch Tracks aus „Sanctuary“. Das wird die dritte LP der Latino-Lady sein, die kommendes Jahr erscheint.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eröffnet den Sommersalon musikalisch am 19. August: Improvisationskünstler und Entertainer Sven van de Maer (l.) und seine Session-Künstler.

Foto: Privat / BGDZ

Judith Tellado singt nicht nur, sie erzählt dem Publikum auch die Geschichte hinter den Songs. Und dann ist da noch das Extra: Sie verarbeitet ihre Erlebnisse als Migrantin sowie ihr altes und neues Leben in Malereien und zeigt beim Konzert auch eine Auswahl ihrer farbenfrohen Traumwelten. Der in jeder Hinsicht bunte Abend startet um 19.30 Uhr, Karten ab 18 Euro.

Beim Familientag verkaufen, basteln und konzertieren

Was macht den Sommersalon zur runden Sache? Der abschließende Lola Familientag am Sonntag, 27. August, der um 14.30 Uhr mit einem Deckenflohmarkt von Kindern für Kinder im Saal beginnt. Das Prinzip: Es darf bis 16 Uhr alles verkauft oder getauscht werden, was auf eine ausgebreitete Decke passt. Anmeldung per Mail für eine Verkaufsdecke an markt@lola-hh.de.

Ansonsten wird’s auch wieder musikalisch – entweder mit dem Instrumenten-Workshop ab 15 Uhr für Kinder oder dem Mitmachkonzert ab 16 Uhr. Wer große Bastellust verspürt, kann unter der professionellen Anleitung von Birte Reuver (Hoppla Kindermusik) zum Beispiel Klanghölzer, Rasseln, Kazoos oder Eimertrommlen selbst bauen. Und das Instrument kann kurz danach gleich ausprobiert werden, wenn Olli Ehmsen (Leiter des Bergedorfer Kinderchors) zum Konzert im Biergarten bittet. Der Eintritt zum Lola Familientag (14 bis 18 Uhr) ist frei.

Wo es die Tickets für den Sommersalon gibt

Unsere Leser kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten: bz-Abonnenten zahlen eine Konzertkarte und erhalten die zweite gratis. Bei der Qualität der Konzerte des Sommersalons sollten Interessierte nicht allzu lange zögern: Etwa 80 Personen finden im Biergarten Platz. Kartenreservierungen unter karten@lola-hh.de oder telefonisch unter 040/724 77 35. Abokunden nennen das Reservierungsstichwort „Bergedorfer Zeitung“. Bitte Treuekarte am Eingang vorzeigen!