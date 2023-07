Polizei Bergedorf: Autoknacker räumen in Lohbrügge Handwerkerfahrzeug leer

Diebe in Lohbrügge hatten es offensichtlich auf hochwertiges Werkzeug abgesehen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Das Innenleben eines Handwerkerfahrzeugs: Wiede einmal räumten Unbekannte einen Transporter in Lohbrügge aus.

Lohbrügge. In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte sich mal wieder an einem Handwerkerfahrzeug zu schaffen gemacht und dieses ausgeräumt, Die Täter stachen das Schloss der Hecktür des an der Lohbrügger Kirchstraße geparkten Peugeot Boxer auf und entwendeten zahlreiche Baumaschinen wie Akkuschrauber, Schlagbohrer und weitere. Der Gesamtschaden soll sich auf einen fünfstelligen Betrag belaufen.

Aufgebrochener Transporter: Tat vermutlich in der Nacht

Das Fahrzeug war am Mittwoch um 17 Uhr abgestellt worden, am Donnerstag um 8 Uhr wurde der Aufbruch bemerkt. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei unter Tel. 040/428 65 43 10.