Auferstehungskirche Lohbrügge: Mit Schlafsack und Zelt unter den Augen Gottes schlafen

Hamburg. Privat hat er sich zuletzt auf einer Reise durch Amerika ein Zelt ausgeliehen. Aber auch zu Corona-Zeiten fand er Spaß am Camping – gemeinsam mit den Konfirmanden: „Das war cool, das mögen sicher auch andere Lohbrügger“, meint Pastor Jonas Goebel. Er hofft, dass sich bis zum 20. Juni genügend Leute finden, die mit ihm vor dem Altar die Schlafsäcke ausrollen und Zelte aufschlagen: Platz wäre für immerhin gut 50 Zelte, wenn alle Stühle aus dem Gotteshaus verschwinden.

Treffen ist am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr am Kurt-Adams-Platz. Zunächst wollen alle gemeinsam kochen oder grillen, dann Karten spielen oder Bogenschießen. Goebel: „Wir haben auch kleine Hubschrauber, die ferngesteuert zum Taufstein fliegen, zur Kanzel oder hoch zu Jesus. Dazu erzähle ich dann immer kleine christliche Geschichten“, so der Pastor. Bei der kostenlosen Anmeldung im Gemeindehaus rät er allen, sich dicke Decken und Isomatten mitzubringen, denn der Steinboden ist wirklich hart – „zumal wir noch gemütlich einen längeren Film gucken wollen“.

Sommerfest und Musiktheater

Am nächsten Tag sollte ausgeschlafen sein, wer sich auf dem großen Sommerfest vergnügen will, das am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr gefeiert wird – gemeinsam mit den Nachbarn und den Mietern, „Leben mit Behinderung“ und „Der Begleiter“. Musik, Waffeln und das Kuchenbüfett sorgen dabei für Unterhaltung und das leibliche Wohl.

Und damit ist das Wochenende noch nicht vorbei, denn am Sonntag, 25. Juni, wird das neue „Musiktheater am KAP“ vorgestellt. Auf dem Programm steht „Bethlehem” – eine ganz besondere Version der Weihnachtsgeschichte. Wer mitwirken möchte, kommt um 15 Uhr vorbei. Eingeladen sind alle ab 14 Jahren. „Und wir suchen alles, was man für ein Musiktheater so benötigt: Schauspiel, Band, Chor, Technik, Bühne, Requisite, Verpflegung, und Kostüme“, kündigt Jonas Goebel an.