Hier war einst das Zentrum des Dorfs Lohbrügge. Doch an der Kreuzung Leuschnerstraße/Binnenfeldredder sind alle alten Bauernkaten längst verschwunden. Es erinnern nur noch sieben Linden an die Vergangenheit.

Das alte Bauerndorf ist längst in der Großstadt aufgegangen. Nun soll an historischer Stelle ein Treffpunkt entstehen. Was geplant ist.