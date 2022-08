Sammelstelle Lohbrügge: Bergedorf spendet weniger für die Ukraine

Verstauen Paletten voller Hunde- und Katzennahrung für die Ukraine an der Lohbrügger Sammelstelle, Marnitzstraße 40: Thomas Eigenfeld, Maike Berwald und Juriy Chernovalov (v. li.).

Im Waschhaus an der Marnitzstraße wird nicht mehr so viel abgegeben. Thomas Eigenfeld ahnt die Gründe, will weitermachen.