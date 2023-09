Kirchwerder: Hoffest mit Kunsthandwerk, Führungen und Kinderprogramm

Auf dem historischen Hofgelände am Kirchwerder Mühlendamm gibt es am 10. September viel Programm – und Leckeres in Bio-Qualität.

Hamburg. Auf dem Hof Eggers wird am Sonntag, 10. September, ein buntes Hoffest gefeiert. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem historischen Hofgelände am Kirchwerder Mühlendamm 5 viel Programm. Neben einem Kunsthandwerkermarkt zählen vor allem Führungen zu unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten dazu.

Zum Tag des offenen Denkmals führt Altbauer Georg Eggers ab 11, 13 und 16 Uhr über den Hof. Anne und Kea Fingerle, die seit 2022 ihre kleine Gemüsegärtnerei „LocalVeg“ auf dem Hofgelände betreiben, führen von 11.30 Uhr an über ihren Acker. Wildpflanzen sollen von 12.15 Uhr an bei Andrea Porps im Mittelpunkt stehen, das Thema Bio-Landbau stellt wiederum Hofchef Henning Beeken in den Fokus, der um 13 Uhr zur Führung startet.

Kunsthandwerk, Führungen und Kinderprogramm auf Hof Eggers

In der alten Scheune von 1631 gibt es Handgemachtes von Kunsthandwerkern der Region. Neben Schmuck, Wolle und Fellen zählen dazu auch Holzschalen, Honig und Drechsler-Arbeiten. Kinder können lernen, wie Schafwolle zum Faden wird, filzen oder auf der Spiel- und Erlebniswiese toben. Gegen 14 Uhr sorgt die Tanzgruppe der Vierländer Speeldeel für Unterhaltung.

Rundfahrten mit dem Oldtimer-Traktor führen zwischen 13 und 17 Uhr durch die Auenlandschaft. Die Rundfahrten führen auf dem Südweg auch an einer neuen Infotafel vorbei, die Ute Meede gestaltet hat. Darauf hat die Diplom-Biologin das Brutgeschehen der Störche auf dem Hof von 2008 bis heute festgehalten.

Der Freundeskreis backt Bio-Steinofenbrote. Der Verkauf startet gegen 12.30 Uhr am Backhaus. Ab 12 Uhr werden Waffeln gebacken und es gibt Bio-Bratwurst und Bio-Burger vom Grill, dazu verschiedene hausgemachte Bio-Salate, zudem Kuchen, hofeigene Fleisch- und Wurstspezialitäten und weitere herzhafte Speisen im Hofcafé.

